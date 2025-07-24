　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今年颱風特別多？ 氣象權威解答了

記者劉邠如／綜合報導

今年7月颱風生成明顯活躍，不少民眾直覺認為颱風似乎變多了，是否與氣候變遷有關？氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興受訪時指出，西北太平洋地區颱風活躍的氣候特徵，本就集中在7月中下旬，「大概就是7月15日開始之後，會進入颱風比較明顯生成的時間點。」今年的活躍期雖略為提早約一週，但整體而言「並沒有特別不一樣」。

賈新興分析，今年6月前僅有兩個颱風生成，相對偏少，「然後七月大概就是我們在上個禮拜一直到現在，算是颱風出現比較活躍的時間點」，也因此讓人感覺「好像今年特別多」，但實際與往年差異並不顯著。

近期出現雙颱共舞的情況，第7號颱風「范斯高」與第8號颱風「竹節草」同時在西太平洋活動。賈新興指出，「雙台同時存在這件事情其實不算是特別的，也有三個、甚至四個颱風同時存在的狀況。去年的某段時間也曾出現四颱共存。」他說，目前除了「范斯高」與「竹節草」外，菲律賓東邊接近關島的海域還可能再生成一個颱風柯羅莎，「所以今天到明天這段期間，可能會有三個颱風同時存在，但這也不是特別異常的現象。」

對於台灣的影響，賈新興表示，需特別關注的仍是「范斯高」，「因為它會逐漸往琉球群島東南方方向移動，稍微有接近我們北部、東北部外海，雲系可能對台灣造成影響。」特別是在今明兩天，將有偏明顯的西北風進入台灣海峽北部，影響竹苗以北的降雨情形。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼雙颱潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署）

▲雙颱路徑預估。（圖／中央氣象署）

他進一步指出，「范斯高」未來朝北移動時，會進入風切較大的環境，預估未來24至48小時內可能會減弱；而「竹節草」則因接近菲律賓呂宋島地形破壞，也會快速減弱。

外界關心兩颱是否可能合而為一形成大環流，賈新興回應，「就算最後合而為一，其實也是比較大的一個低壓帶。」因為兩個颱風暴風半徑都不到100公里，結構也小，再加上北邊風切強、地形破壞等不利條件，「他們彼此牽動的藤原效應影響其實也相對小。」

他提醒，未來幾日台灣仍會受到大低壓帶籠罩，加上偏西南風，「迎風面的竹苗以北降雨會比較明顯」，預估週六（27日）一早起西半部就會開始降雨，午後降雨也將增強，「週日還是會下雨，但比週六稍微緩和。」

此外，未來10天的天氣恐怕還是持續不穩定。賈新興說，現在太平洋高壓的位置比較偏北，「大概在中國黃河以北到韓國、日本那一帶」，所以反而台灣到南海這一區，都在一個低壓環境裡。台灣剛好位在低壓區的南邊，「接下來10天會吹偏西南風，天氣自然就比較不穩定。」


他也提醒，如果這段時間有要去日本或韓國旅遊的民眾，「那邊應該會蠻熱的」，因為太平洋高壓壓在那裡，溫度可能會飆高。至於台灣，雖然沒那麼熱，但天氣會比較悶、比較潮濕，午後常有雷陣雨，整體來說就是不穩定的天氣型態。
他特別提醒，下週7月28日至8月2日是西南風最強的時間，「水氣夠、風又強，西半部一早就可能開始下雨，午後局部降雨更明顯，尤其台中以南局部地區降雨會比較明顯。」

而針對近期國際間接連發生極端氣候事件，包括美國紐約、德州，以及南韓釜山的強降雨與洪災，是否顯示氣候異常已加劇？賈新興指出，全球暖化導致「地球發燒」，大氣與海洋溫度上升，理論上大氣中的水氣會增加約7%。不過，「水氣增多不見得一定會有劇烈天氣，還需要有更不穩定的天氣形態搭配。」

舉例來說，美國德州的暴雨，是因殘留的熱帶系統碰上區域性的鋒面造成，紐約暴雨則因冷鋒與大西洋水氣配合，釜山亦屬不穩定系統導致。賈新興指出，「降雨事件是否與暖化有關，還需要透過氣候變遷歸因研究（attribution studies）進行個案分析。」

他強調，與氣候變遷最直接相關的是「高溫、熱浪與乾旱」，但極端降雨是否來自全球暖化，「每一個事件都要個別分析。」不過他也坦言，「地球某些地區水深火熱的場景越來越常見，一邊極端高溫，一邊豪雨不斷，這樣的氣候型態確實變多了。」

最後，賈新興提醒，若依照聯合國氣候變遷報告（AR6）的評估，若地球升溫持續惡化，到了2100年升溫3到5度C，極端暴雨的發生頻率與強度都將「越來越多、越來越頻繁」，因此「我們若不積極減少溫室氣體排放，地球發燒只會越來越嚴重，極端事件也只會越來越多。」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
513 3 2861 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／俄客機墜毀　機上人員全罹難
Coldplay偷情CEO「妻爆毀滅性證據」！　公開露骨視訊
基隆恐怖砍人！24歲男胸臂噴血　惡煞跳樓壓壞300萬特斯拉
快訊／俄49人客機墜毀　起火狂燒
泰柬激烈交火　兩國衝突時間軸曝
吳姍儒踩劉宇寧頭像炎上　電視台證實「整集不會露出」
快訊／BTS老闆涉私吞4千億　警方衝HYBE搜索
快訊／「花蓮王」震怒！　傅崐萁將告童子賢
柬埔寨「轟炸泰國醫院」多人傷！　匍匐逃難畫面曝
大罷免倒數！解放軍57機艦出海　兩棲裝甲實彈射擊片曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

50嵐、迷客夏「超頂1飲品」　她愣見都停賣！內行嘆：真的很嚇人

中國搶我世大運選手賀電　教長怒批：野蠻土匪

今年颱風特別多？ 氣象權威解答了

贊助台社員「返鄉投票機票」！日本公司宣布：暫停部分業務

他買「雞菲力」便當...吃完一臉問號！網解答：豬肉也有

連找朋友踢球都不行！周台英遭「全球封殺」　足球生涯99.99%掰了

好市多1物超雷「害他褲子掉下來」　一票苦主怒：沒幾個月就斷頭

快訊／三颱共舞！第9號颱風「柯羅莎」生成　最新路徑曝

去年國旅2.2億旅次「住宿僅26%」　觀光署長：輕旅行成主流

雙颱離台灣超近？天氣粉專「曝2個好消息」　網喊：不要再來了

【40人驚魂】國光客運和砂石車對撞！ 車頭爛毀1命危

【逞一時方便】桃園吊車直接開上路！　為閃鐵架重心不穩履帶懸空

丫頭又被爆離婚氣炸 怒曬「配偶欄」反擊

【致命一撞】砂石車撞國光客運奪命！乘客生前最後畫面曝

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

【沒綁繩還敢嗆？】現炒店土狗咬傷騎士！飼主瞎扯：咬人是牠的自由

李多慧下班後「泡澡放鬆」　網友歪樓：浴巾好多條！

Rosé下台「腳滑慘摔」 秒爬起...繼續唱歌！

【髮廊變急診室】男子理髮到一半昏倒 客人直接CPR開救！

【萬里車禍瞬間】砂石車打滑撞國光客運！ 鋼材炸飛騎士險躲過

50嵐、迷客夏「超頂1飲品」　她愣見都停賣！內行嘆：真的很嚇人

中國搶我世大運選手賀電　教長怒批：野蠻土匪

今年颱風特別多？ 氣象權威解答了

贊助台社員「返鄉投票機票」！日本公司宣布：暫停部分業務

他買「雞菲力」便當...吃完一臉問號！網解答：豬肉也有

連找朋友踢球都不行！周台英遭「全球封殺」　足球生涯99.99%掰了

好市多1物超雷「害他褲子掉下來」　一票苦主怒：沒幾個月就斷頭

快訊／三颱共舞！第9號颱風「柯羅莎」生成　最新路徑曝

去年國旅2.2億旅次「住宿僅26%」　觀光署長：輕旅行成主流

雙颱離台灣超近？天氣粉專「曝2個好消息」　網喊：不要再來了

快訊／律師現身士院！吳火獅私生女爭百億遺產　與6兄姊開庭調解

三上悠亞現蹤中山站！「狂露鉛筆腿」跑向粉絲 興奮1舉動震撼4.7萬人

快訊／俄客機墜毀「機上49人全罹難」　恐是人為失誤釀災

告五人暖捐1200萬做公益　支持偏鄉醫療、兒童教育和原鄉音樂

從「找什麼」到「要幫你做什麼」　Google Gemini正式接管搜尋引擎

告急？選前48小時突催不同意罷免　羅智強無奈「質詢太多而被罷」

台新新光金控今誕生！　旗下2家投信董事會決議搶先併

台啤前教頭閻家驊車禍事件　本人發聲明曝「對方酒駕」已達成和解

和朋友住在同棟大樓好嗎？　網給1建議：有距離又能互相照應

50嵐、迷客夏「超頂1飲品」　她愣見都停賣！內行嘆：真的很嚇人

【北部防大雨】颱風范斯高明後天最接近！

生活熱門新聞

雙颱夾殺台灣　直接侵襲機率曝

竹節草生成！雙颱路徑交錯對台影響時程曝

專家：雙颱未來會合併　大雷雨轟台灣西部

快訊／三颱共舞！第9號颱風「柯羅莎」生成　最新路徑曝

百萬網紅：7月26日會去投票

50歲男身上狂飄尿騷味！一指數超高慘洗腎

明可能三颱共舞　最新預報路徑曝

快訊／又有熱帶低壓！最快今晚成「柯羅莎」颱風　最新路徑曝

雙颱離台灣超近？天氣粉專「曝2個好消息」

不漲價！魯肉飯老闆：但內用「設200元低消」

高雄大東醫院9月熄燈　原因曝光

雙颱「藤原效應」雨炸2區　第3個熱帶系統更強

控簡簡吃乾抹淨！苦主砸4萬辦生日趴　下秒被分手

快訊／「竹節草」颱風估明生成！日氣象廳發烈風警報　路徑大迴轉

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

小A辣爆「和美國球星開房過夜」！極樂私生活全曝光

統神SWAG脱了「2女優愛撫」全程無反應！

洩題給台灣？　川普連發文曝滿足1條件才降稅：將徵15％至50％

高雄妹控3男藝人「9度性侵」　一二審都吞敗

獨／汐止雙亡夫妻曾是藝壇佳話　才債務更生卻遇詐

台子公司被華為天才少年買63%股份　股價漲超640%

即／泰出動6架F-16！摧毀柬埔寨2據點

激戰10萬粉女警！渣警網售性愛片：叫聲像母狗

Coldplay偷情CEO「正宮爆毀滅性證據」！

OL遭老闆拉到廁所脫褲性侵拍片！法官看監視器畫面傻了

快訊／蔡英文正式對大罷免表態！　「感謝民團展現台灣人民韌性」

雙颱夾殺台灣　直接侵襲機率曝

小A辣開房美球星「進房獨處過程」全曝光！

朱立倫嗨喊「大罷免可以不投票！」　民進黨回應了

竹節草生成！雙颱路徑交錯對台影響時程曝

更多

最夯影音

更多

【40人驚魂】國光客運和砂石車對撞！ 車頭爛毀1命危

【逞一時方便】桃園吊車直接開上路！　為閃鐵架重心不穩履帶懸空

丫頭又被爆離婚氣炸 怒曬「配偶欄」反擊

【致命一撞】砂石車撞國光客運奪命！乘客生前最後畫面曝

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面