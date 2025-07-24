今年颱風特別多？ 氣象權威解答了

記者劉邠如／綜合報導

今年7月颱風生成明顯活躍，不少民眾直覺認為颱風似乎變多了，是否與氣候變遷有關？氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興受訪時指出，西北太平洋地區颱風活躍的氣候特徵，本就集中在7月中下旬，「大概就是7月15日開始之後，會進入颱風比較明顯生成的時間點。」今年的活躍期雖略為提早約一週，但整體而言「並沒有特別不一樣」。

賈新興分析，今年6月前僅有兩個颱風生成，相對偏少，「然後七月大概就是我們在上個禮拜一直到現在，算是颱風出現比較活躍的時間點」，也因此讓人感覺「好像今年特別多」，但實際與往年差異並不顯著。

近期出現雙颱共舞的情況，第7號颱風「范斯高」與第8號颱風「竹節草」同時在西太平洋活動。賈新興指出，「雙台同時存在這件事情其實不算是特別的，也有三個、甚至四個颱風同時存在的狀況。去年的某段時間也曾出現四颱共存。」他說，目前除了「范斯高」與「竹節草」外，菲律賓東邊接近關島的海域還可能再生成一個颱風柯羅莎，「所以今天到明天這段期間，可能會有三個颱風同時存在，但這也不是特別異常的現象。」

對於台灣的影響，賈新興表示，需特別關注的仍是「范斯高」，「因為它會逐漸往琉球群島東南方方向移動，稍微有接近我們北部、東北部外海，雲系可能對台灣造成影響。」特別是在今明兩天，將有偏明顯的西北風進入台灣海峽北部，影響竹苗以北的降雨情形。

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▲雙颱路徑預估。（圖／中央氣象署）

他進一步指出，「范斯高」未來朝北移動時，會進入風切較大的環境，預估未來24至48小時內可能會減弱；而「竹節草」則因接近菲律賓呂宋島地形破壞，也會快速減弱。

外界關心兩颱是否可能合而為一形成大環流，賈新興回應，「就算最後合而為一，其實也是比較大的一個低壓帶。」因為兩個颱風暴風半徑都不到100公里，結構也小，再加上北邊風切強、地形破壞等不利條件，「他們彼此牽動的藤原效應影響其實也相對小。」

他提醒，未來幾日台灣仍會受到大低壓帶籠罩，加上偏西南風，「迎風面的竹苗以北降雨會比較明顯」，預估週六（27日）一早起西半部就會開始降雨，午後降雨也將增強，「週日還是會下雨，但比週六稍微緩和。」

此外，未來10天的天氣恐怕還是持續不穩定。賈新興說，現在太平洋高壓的位置比較偏北，「大概在中國黃河以北到韓國、日本那一帶」，所以反而台灣到南海這一區，都在一個低壓環境裡。台灣剛好位在低壓區的南邊，「接下來10天會吹偏西南風，天氣自然就比較不穩定。」



他也提醒，如果這段時間有要去日本或韓國旅遊的民眾，「那邊應該會蠻熱的」，因為太平洋高壓壓在那裡，溫度可能會飆高。至於台灣，雖然沒那麼熱，但天氣會比較悶、比較潮濕，午後常有雷陣雨，整體來說就是不穩定的天氣型態。

他特別提醒，下週7月28日至8月2日是西南風最強的時間，「水氣夠、風又強，西半部一早就可能開始下雨，午後局部降雨更明顯，尤其台中以南局部地區降雨會比較明顯。」

而針對近期國際間接連發生極端氣候事件，包括美國紐約、德州，以及南韓釜山的強降雨與洪災，是否顯示氣候異常已加劇？賈新興指出，全球暖化導致「地球發燒」，大氣與海洋溫度上升，理論上大氣中的水氣會增加約7%。不過，「水氣增多不見得一定會有劇烈天氣，還需要有更不穩定的天氣形態搭配。」

舉例來說，美國德州的暴雨，是因殘留的熱帶系統碰上區域性的鋒面造成，紐約暴雨則因冷鋒與大西洋水氣配合，釜山亦屬不穩定系統導致。賈新興指出，「降雨事件是否與暖化有關，還需要透過氣候變遷歸因研究（attribution studies）進行個案分析。」

他強調，與氣候變遷最直接相關的是「高溫、熱浪與乾旱」，但極端降雨是否來自全球暖化，「每一個事件都要個別分析。」不過他也坦言，「地球某些地區水深火熱的場景越來越常見，一邊極端高溫，一邊豪雨不斷，這樣的氣候型態確實變多了。」

最後，賈新興提醒，若依照聯合國氣候變遷報告（AR6）的評估，若地球升溫持續惡化，到了2100年升溫3到5度C，極端暴雨的發生頻率與強度都將「越來越多、越來越頻繁」，因此「我們若不積極減少溫室氣體排放，地球發燒只會越來越嚴重，極端事件也只會越來越多。」