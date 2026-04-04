棋王笑著自拍→轉身檢舉！18歲美少女棋手下秒崩潰　違規原因曝光

Kazakhstan no.2 Woman Alua Nurman takes a selfie with her opponent Magnus Carlsen before the start of Round 2 at the @GRENKEChess Freestyle Open! Before the start of the round, an Arbiter comes and takes Alua's phone with him.



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記者羅翊宬／綜合報導

挪威「世界棋王」卡爾森（Magnus Carlsen）近日在德國格倫克西洋棋公開賽上演一段插曲，他在賽前大方答應與18歲哈薩克女棋手努爾曼（Alua Nurman）自拍合影，卻在拍完照後立刻向裁判通報對方違規攜帶手機，導致對方手機當場被沒收。事件引發關注，也凸顯國際棋賽對電子設備的嚴格規範。

而卡爾森則延續連勝氣勢，持續在賽場上展現強勢表現。

綜合外媒報導，此事發生在德國卡爾斯魯厄舉行的格倫克西洋棋公開賽（Grenke Chess Festival）的第二天賽程。當時努爾曼率先到場就座，卡爾森入場後雙方依例握手致意。就在比賽開始前，努爾曼拿出手機詢問是否能合影留念，卡爾森當場點頭答應，並對著鏡頭露出迷人的笑容，讓對方快速拍下數張照片。

▲18歲哈薩克女棋手努爾曼邀請挪威「世界棋王」卡爾森用手機自拍合影。（圖／翻攝自X）

不過，氣氛旋即急轉直下。卡爾森在合影後不久立刻向裁判反映此事，指出對手攜帶並使用手機，疑似違反比賽規定。裁判隨即介入，當場沒收了努爾曼的手機，比賽則在數分鐘後照常開始。努爾曼隨後與卡爾森再次握手，神情轉為嚴肅，場面一度略顯尷尬。

依據國際棋聯（FIDE）規定，選手在比賽期間不得攜帶或使用智慧型手機等電子設備，除非事先獲得裁判許可。即便將手機帶入場館，也必須完全關機並妥善置放在包包內，且未經批准不得取出或接觸，以防止作弊疑慮。

然而，這並非卡爾森首次在同一賽事遇到類似情況。2025年賽會中，法國特級大師巴克洛（Etienne Bacrot）也曾在賽前要求與他自拍，卡爾森同樣配合拍照，但對方手機事後仍遭裁判沒收。此外，卡爾森當年也曾向裁判反映另一名對手佩戴手錶影響比賽，最終該名棋手被要求取下手錶。

▲努爾曼的手機慘遭裁判沒收。（圖／翻攝自X）

努爾曼賽後受訪時坦言，自己是受到前一年巴克洛自拍事件啟發才提出請求，「去年他也拍了自拍，我就想說為什麼我不能試試看？很感謝卡爾森願意配合。」不過她也因此付出手機被沒收的代價。

據悉，現年18歲的努爾曼是哈薩克備受矚目的女子棋手之一，而卡爾森則是五屆世界冠軍，目前仍高居世界排名第一。他在本屆賽事持續展現強勢，已接連擊敗多名對手，包括努爾曼在內，延續去年的全勝氣勢。