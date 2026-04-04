美軍F-15飛行員仍失蹤　美國伊朗爭先找人！川普拒評論

▲美軍F-15一名飛行員下落不明，美方全力尋找。（圖／達志影像／美聯社）



記者董美琪／綜合報導

中東戰火急速升級，美軍兩架戰機先後在不同事件中遭到擊落，目前仍有一名美軍飛行員下落不明。美軍及伊朗方面正全力搜尋。

根據CNN報導，美軍戰機接連遇襲，搜救行動持續中，美方官員與多名消息人士證實，一架F-15戰鬥機昨日於中東地區墜毀。該機共搭載兩名機組人員，其中一人已獲救並正接受美軍醫療照護，但另一名成員至今下落不明。美軍已全面展開搜救行動，以色列官方則表示，為了不干擾美方的搜救任務，已暫緩原定對伊朗的部分空襲計畫。

▲▼伊朗國家媒體稱，伊朗中部發現一架被擊落的美國戰機F-15的碎片。（圖／路透）



除了F-15外，一架綽號「疣豬」的A-10雷霆二式攻擊機也遭到伊朗擊中。美國官員透露，飛行員展現高超技術，在被迫彈射前成功將飛機飛離伊朗領空，目前該名飛行員已平安獲救。

對此，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）公開嘲諷美軍的搜救行動；而伊朗軍方高層則宣稱，部隊正利用「新式設備與手段」獵殺美國戰機。

美國總統川普在接受NBC採訪時強調，軍機遭擊落事件不會影響美方與伊朗的談判進程，但他拒絕對搜救細節發表評論。

▲伊朗公開嘲諷美軍搜救行動，川普強調事件不影響美伊談判。（圖／達志影像／美聯社）



國際秩序隨著戰火蔓延也受到波及，聯合國安理會原定針對確保荷莫茲海峽過境通行的決議案進行投票，目前已宣布延期。