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去年國旅2.2億旅次「住宿僅26%」　觀光署長：輕旅行成主流

▲▼交通部長陳世凱 觀光署長陳玉秀 立法院交通委員會 我國觀光旅遊市場概況 詢答。（圖／記者屠惠剛攝）

▲交通部長陳世凱（左）、觀光署長陳玉秀（右）針對我國觀光旅遊市場概況進行詢答。（圖／記者屠惠剛攝）

記者周湘芸／台北報導

國旅熱度衰退，景點無新意、住宿價格高備受討論。交通部觀光署今日於立法院報告指出，去年國人國內旅遊共2.22億旅次，較前一年成長7%。不過，立委質疑，去年國旅住宿僅26%，代表結構早已改變。觀光署長陳玉秀坦言，「輕旅行」成主流已衝擊旅宿經營。

觀光署今日於立法院針對「我國觀光旅遊市場概況」進行報告。觀光署指出，根據台灣旅遊調查報告，初估去年國人國內旅遊共2.22億旅次，較前一年成長7%，也較疫前成長3成，顯示國旅並非外界所言呈現衰退，而是穩定成長。國旅增長主因當日來回趨勢逐年增加，去年當日來回約旅次約占7成5，較2023年7成1、疫情前2019年6成6還要高。

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觀光署分析，國人選擇國內旅遊據點時，以交通便利或接駁方便為最重要考量，並在居住地區內旅遊比率明顯成長，且一日遊比例變高，代表「輕旅行」已成為國旅主流，但此現象也將直接衝擊旅宿業經營。

立委魯明哲質詢時表示，去年國旅有2.2億旅次，但宿次僅0.6億人次，住宿率僅26%，現在外國旅客來台恢復緩慢，國旅又結構式改變，國旅產業哀聲遍野。

陳玉秀表示，去年國旅旅次有所成長，但國內民宿供給增加30％，住宿停留確實下降，都是一日旅遊或區域旅遊。觀光署報告也說，提供獨特體驗、發掘深度主題旅遊、促進區域分流，並增進旅客過夜、留宿消費的觀光經濟是目前必須努力方向。

交通部長陳世凱指出，旅遊型態改變是現實狀況，旅宿業確實不好，希望透過深度旅遊跟地方結合，讓旅客多停留一點時間。

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