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【廣編】歐德傢俱用綠建材為豬豬隊友打造安心親子宅　全室Order floor超耐磨木地板

▲▼歐德傢俱,綠建材,豬豬隊友。（圖／歐德傢俱提供）

▲歐德傢俱為豬豬隊友打造安心親子宅。

圖、文／歐德傢俱提供

知名旅遊親子YouTuber「豬豬隊友」換新家了！因為肯定歐德傢俱信譽品牌，再次委託趙日甄設計師以榮獲「綠建材」，無毒低甲醛的「Order floo超耐磨木地板」以及系統家具，為新家輕裝修。

以分享旅遊及親子教養廣受粉絲喜愛的豬豬隊友，在育有一女一男後，深感只有18坪的舊屋不敷使用，在換屋購得26坪10多年中古屋後，裝潢部分當然還是委託第一次合作就非常滿意的歐德傢俱。

喜愛木地板溫潤感的豬豬隊友，加上小朋友經常在地上爬來爬去，為了安全，決定包含廚房，全室舖設榮獲「綠建材」標章，健康無毒的「Order floo超耐磨木地板」，卡扣式施工無須敲除原磁磚快速便利，搭配防潮與隔音層設計，防水耐刮磨，止滑係數高，還可以降噪20dB以上，不怕小孩跑跑跳跳受傷或吵到樓下鄰居。

重收納的豬豬隊友，這次特別量身訂製同樣榮獲綠建材標章的兩座系統櫃，其中電視牆收納櫃為掃地機器人、吸塵器預留專屬空間與內建插座；餐桌區則增設餐邊櫃，小巧思大貼心的完善規劃，讓豬豬隊友很滿意。

歐德木地板新色登場，即日起到2025/7/31，凡購買歐德全系列木地板8折優惠再享加碼折扣，優惠最高無上限。

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