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【廣編】歐德傢俱攜手台中銀行啟動「幸福裝修貸款」　一站式資金搭配設計整合方案輕鬆實現居家願景

▲▼歐德傢俱,台中銀行,幸福裝修貸款,一站式,設計整合,居家。（圖／業者提供）

▲歐德傢俱攜手台中銀行啟動「幸福裝修貸款」打造夢想生活。

圖、文／歐德傢俱提供

為協助更多家庭輕鬆實現理想生活空間，歐德傢俱與台中銀行合作推出「幸福裝修貸款專案」，以一站式的資金搭配設計整合服務，滿足客戶從資金籌備到居家規劃的全方位需求。

秉持「生活從想法開始」的歐德傢俱，致力為消費者打造健康、環保、無毒的居家環境，堅持採用來自德國的高品質板材，為業界唯一全系列取得內政部「健康綠建材」標章的系統家具業者。除了承襲德國系統家具核心精神，提供從系統櫃到整體室內設計的一站式服務，滿足消費者多元設計風格，針對毛孩、親子、長者、智能宅等特殊需求的生活空間，歐德團隊量身打造，實現「家的夢想，具在歐德」。

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裝修是重要的生活投資，資金規劃更是實踐美好居家的關鍵。「幸福裝修貸款專案」由台中銀行提供，即日起至2026/3/15申辦:首3個月利率最低0.88%，再享線上申辦手續費5折優惠，有效減輕初期財務壓力。另有多重好禮回饋：申請即贈限量300元家電提貨券、撥款達指定金額，再享限量贈品：歐德精品咖啡杯組、歐德好水淨水器、最高5000元家電提貨券等好禮。此外，網路限定加碼送，簽約完成享有最高18,000 元裝潢金折抵優惠。

從金融到設計，從靈感到實現，歐德傢俱與台中銀行攜手打造高品質居家升級之路。立即申請「幸福裝修貸款專案」，與歐德一起邁向更美好的生活篇章，活動詳情可上官網查詢：http://www.order.com.tw

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歐德傢俱台中銀行幸福裝修貸款一站式設計整合居家

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