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舊機不再被遺忘！蘋果保固新制「AppleCare One」登場

▲▼ 。（圖／蘋果官網）

▲AppleCare One 。（圖／蘋果官網）

記者吳立言／綜合報導

蘋果公司於美國時間23日正式發表全新保固服務「AppleCare One」，讓使用者以單一月費方案即可同時保障多項裝置。此服務首波僅於美國地區開放，消費者可透過iPhone、iPad 或 Mac裝置直接加入，或親自前往Apple Store 辦理。台灣地區目前尚未開放申辦，蘋果尚未公布其他國家或地區的推行時程。

AppleCare One主打簡化管理與優惠價格，起始費用為每月19.99美元，可納入最多三項裝置，包括iPhone、iPad或 Apple Watch。如需加入更多設備，每項僅需額外支付5.99 美元／月。不論裝置型號與價值，價格皆一致，最高可節省每月11美元。

與現行的AppleCare+ 相比，AppleCare One提供相同維修保障，包括不限次數的意外損壞維修（如摔落或潑水）、原廠電池保固、24小時專人支援與快速維修服務。此外，更將遺失與失竊保障範圍從iPhone擴大至iPad與Apple Watch。

值得一提的是，AppleCare One支援將最多4年內購買、且仍為良好狀態的裝置加入保固（耳機類產品需在1年內），突破過往AppleCare+僅於購買後60天內申請的限制。蘋果指出，用戶可透過裝置執行檢測或到店檢查，以確認是否符合加入條件。

AppleCare One亦強化保固管理便利性，例如當用戶汰換舊裝置、透過蘋果回收換購新產品時，系統將自動移除原裝置並將新機納入保障。此外，方案採月費制，讓用戶可隨時調整保障產品組合，彈性因應日常需求，更多資訊可參見蘋果官方網站

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