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雙颱「藤原效應」雨炸2區　第3個熱帶系統更強

▲▼雙颱潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署）

▲雙颱潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導　

雙颱共舞！今天受到范斯高颱風外圍環流影響，北部、東北部有明顯降雨。雙颱間有「藤原效應」呈現逆時鐘互繞的路徑；第3個熱帶系統則在關島北方海面，其強度將發展得較強。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今(24)日「范斯高」外圍與季風環流影響；北部、東北部轉有明顯降雨，伴隨較強陣風，中南部午後有局部陣雨或雷雨機率。

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今日各地區氣溫為：北部24至31度、中部25至33度、南部24至35度、東部22至34度。

▲▼第3個「熱帶系統」在關島北方海面，其強度將發展得較強，系集模擬路徑主要偏北而行。。（圖／洩天機教室）

▲第3個「熱帶系統」在關島北方海面，其強度將發展得較強，系集模擬路徑主要偏北而行。。（圖／洩天機教室）

明起至下週日(25至27日)「范斯高」、「竹節草」外圍與季風環流影響；中部以北有雨，伴隨較大雨勢及強陣風，南部亦有局部陣雨或雷雨機率。下週一至週三(28至30日)仍受季風環流影響，大氣不穩定，各地有局部陣雨機率，午後對流發展旺盛，注意小範圍「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)的發生，未降雨時、天氣悶熱。

最新(24日2時)氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，「輕颱范斯高」將通過台灣東側海面、進入北部海面，結構很鬆散。另一「輕颱竹節草」在呂宋島西北方將轉向東北，通過呂宋島逐漸減弱；雙颱皆受到季風環流導引，兩者間也有一些「藤原效應」，而呈現逆時鐘互繞的路徑。

最新(23日20時)歐洲模式(ECMWF)系集路徑模擬，第3個熱帶系統則在關島北方海面，其強度將發展得較強，系集模擬路徑主要偏北而行，對台無影響。

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