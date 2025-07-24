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專家：雙颱未來會合併　大雷雨轟台灣西部

▲▼雙颱潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署）

▲雙颱潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署） 

記者葉國吏／綜合報導　

台灣附近有范斯高、竹節草颱風，天氣職人吳聖宇發文提醒，未來這兩個颱風可能會減弱為熱帶性低氣壓後合併成一個大環流，對台灣西半部帶來大雷雨。

天氣職人吳聖宇於臉書發文指出，范斯高颱風正逐漸接近琉球，預計今天（24日）下午開始往台灣東北方靠近，明天（25日）強度減弱至熱帶性低氣壓後，移入東海。同時竹節草則先登陸呂宋島，明天進入巴士海峽後也逐漸減弱。有趣的是，這兩個系統在週六（26日）可能會合併成一個大環流，並帶來持續降雨，尤其在台灣西半部和山區需留意局部大雨及雷雨的情況。

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▲▼吳聖宇指出，雙颱未來減弱後可能會合併。（圖／翻攝臉書／天氣職人吳聖宇）

▲吳聖宇指出，雙颱未來減弱後可能會合併。（圖／翻攝臉書／天氣職人吳聖宇）

范斯高颱風今天外圍環流已經開始影響新竹以北到宜蘭一帶，降雨逐漸增強，晚間更要注意一陣一陣的雨帶來臨。至於台中以南及台東山區，則需防範午後雷雨的可能性。沿海地區也有強陣風出現的機會，但整體風力並不算太猛烈。

竹節草颱風今晚到明晨間很可能登陸呂宋島西側，隨後進入巴士海峽並朝台灣東南方海域移動。登陸後也會明顯減弱，預計出海後變成熱帶性低氣壓。兩個減弱的系統在週五（25日）晚間到週六（26日）逐漸靠近合併，範圍廣大，西半部雨勢可能加劇，可能會有局部大雨甚至強降雨的可能性。

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