雙颱共舞！范斯高今晚最接近台灣　海警機率曝光

▲雙颱潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署，下同）

記者葉國吏／綜合報導

雙颱共舞！今年第七號颱風范斯高、第八號颱風竹節草，在23日分別生成，其中范斯高今晚、明早最靠近台灣；竹節草對台灣沒直接影響，不過外圍環流都會為台灣帶來豐沛水氣。

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▲范斯高颱風潛勢路徑圖。

截至24日2時為止，范斯高颱風中心位置在北緯 22.8 度，東經 128.1 度，以每小時21公里速度，向北北西進行。中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒 28 公尺，七級風平均暴風半徑 80 公里(西北側 80 公里、東北側 100 公里、西南側 60 公里、東南側 60 公里)。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，范斯高颱風今晚、明早最接近台灣，將會帶來豐沛水氣，不過發佈海警機率不高，最快明天午後減弱為熱帶低氣壓。

▲竹節草颱風潛勢路徑圖。

竹節草颱風目前中心位置在北緯 17.0 度，東經 117.8 度，以每小時14公里速度，向東南東進行。中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒 28 公尺，七級風平均暴風半徑 50 公里(西北側 50 公里、東北側 50 公里、西南側 50 公里、東南側 50 公里)。

黃恩鴻指出，竹節草颱風目前還會在菲律賓附近海面打轉，未來會登陸菲律賓後出海朝琉球方向前進，不過屆時強度就會減弱很多，對台灣不會有直接影響，僅外圍環流帶來水氣。