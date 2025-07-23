周台英教練證遭撤銷　簡奇陞：該說的都已經說了





▲足協今天決議撤銷周台英教練證，並禁止終生參與足球事務。（圖／記者黃克翔攝）

記者許敏溶／台北報導

足球協會紀律委員會今（23日）針對周台英霸凌師大女足球員事件進行審議，認定霸凌成立，註銷周台英教練證及終生不得參與足球事務。受害學生簡奇陞表示，自己並沒有到上述委員會說明，應該是依照之前調查報告的結果做成決議，撤銷教練證並不是自己訴求，「自己該說的都已經說了，不要搞得好像是我要逼死教練。」

台師大女足隊爆發抽血及霸凌案，根據台師大校園霸凌防制委員會所做報告，建議對周台英予以解聘2年，但系教評會未遵從，反而通過「一年不得兼任行政、不得加薪」決議。引發教育部與行政院震怒後，台師大競技系昨天召開系教評會，決議停聘周台英，並表示希望結果符合社會期待。

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周台英霸凌學生事件爆發後，教育部也公開表示要取消周台英教練證。中華民國足球協會紀律委員會今天針對周台英霸凌師大女足球員事件進行審議，認定霸凌成立，造成學生身心嚴重侵害，依規定註銷周台英現有教練證，並禁止其終生申請教練資格檢定。同時因霸凌球員情節重大，處以周台英終生禁止參與足球事務。

對於這次結果，受害學生簡奇陞指出，自己沒看新聞，不知道此事，但之前足協曾致電給她，詢問是否願意到紀律委員會去做調查筆錄，但她認為台師大已經做完霸凌案調查，也已經成立，所以自己後來並沒有到委員會說明。

簡奇陞進一步表示，足協應該是根據之前調查報告的結果做成決議，資料不確定是人本基金會、立委或是教育部透過體育署發函給足協，反正足協最後有拿到調查報告，這次懲處應該也是依照調查報告結果來做決議，但撤銷教練證並不是自己訴求，「自己該說的都已經說了，不要搞得好像是我要逼死教練。」