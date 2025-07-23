耶穌顯靈？演唱會驚現「奇蹟」　身障席粉絲拋拐杖、起身熱舞

圖文／鏡週刊

英國傳奇搖滾樂團綠洲合唱團（Oasis）日前在曼徹斯特舉辦睽違16年的合體回歸演唱會，本應該是樂迷的夢想之夜，怎料卻變成部分身障粉絲的失望經歷。一名患有肌肉萎縮症的歌迷指出，有大批「假身障者」坐在身心障礙席，在演出開始後忽然「奇蹟似」拋棄拐杖、從輪椅上站起來，唱唱跳跳兩小時，讓他相當憤怒。

根據英國《鏡報》報導，32歲的馬克查普曼（Mark Chapman）從9歲開始罹患杜興氏肌肉萎縮症，需要依賴輪椅行動。本月12日他去看綠洲合唱團演唱會，居然看到讓他傻眼的景象，他說，「我簡直不敢相信我的眼睛！」「音樂一下，許多原本坐輪椅或拄拐杖的人竟突然跳起來，一整晚都站著，這對真正需要這些位置的殘疾人士非常不公平。」

報導指出，演唱會場地希頓公園專門設有無障礙身心障礙區，然而，由於身分審核機制鬆散，許多非身障人士疑似利用「2-for-1」（買一送一）身障優惠票制度，假冒身障身分進入專區，害「真正需要的人」進不去，明顯濫用資源。

▲ 綠洲合唱團演唱會，多名「假身障」人士從輪椅上站起來狂歡，引發爭議。（翻攝X@KyleWOrton）

馬克表示，他是透過候補名單和工作人員的協助，最後一刻才得以進入專區。更讓人感到氣憤的是，二手門票轉讓平台上的身障票竟飆到600英鎊（約新台幣2萬3,827元）以上，他的一些身障朋友根本買不到票，若依照正常程序買票，陪同者的票本應免費。

與馬克同行的看護薩姆普里斯特（Sam Priest）諷刺說，「我們開玩笑說，那天晚上一定是耶穌基督親臨現場，因為發生太多奇蹟了。」

儘管過程讓人失望，但馬克仍強調，能親臨綠洲合唱團重聚演出是夢想成真的一刻。他使用高科技可調整的電動輪椅，讓他得以清楚欣賞表演，並回憶年輕時曾獲球星貝克漢（David Beckham）捐贈3萬英鎊，讓他得以購買第一台電動輪椅的往事。他說，「2006年世界盃時我們參加了一場派對，我還被「貝嫂」維多利亞（Victoria Beckham）親了一下，從那天起我都沒洗過那邊臉頰！」

▲ 綠洲合唱團睽違16年舉辦合體演唱會。（翻攝X@oasis）

針對爭議，票務平台Ticketmaster回應表示，「所有透過Ticketmaster購買的身心障礙票，需在3週內提交身分與需求證明，否則將取消訂票。我們也支持政府實施轉售票價上限，防止黃牛炒賣。」

另一轉售平台Viagogo也聲明，「我們要求所有身障票交易需提供有效身分證明，否則將取消交易，確保這些票真正用在需要的人手上。」但主辦單位Live Nation至今尚未對此發表評論。

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