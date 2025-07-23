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家中可能藏有1級致癌物！醫師曝「4大來源」示警：進人體無法分解

▲燕麥,穀物。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲黃士維醫師提醒，家中4種物品可能藏有黃麴毒素。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

黃麴毒素為一級致癌物，長期攝入恐導致肝癌等健康問題。秀傳醫療體系總院長黃士維醫師近日提醒，這種毒素廣泛藏於穀物、堅果、果乾、香料甚至木製廚具與動物性食品中，且一旦進入體內無法分解。民眾日常應透過正確儲存與清潔方式，避免攝入黃麴毒素造成傷害。

黃士維醫師在臉書發文表示，黃麴毒素最常見於花生、玉米、大米、小麥等穀物與堅果類食品，尤其當這些食物存放於溫暖潮濕環境中，更容易因黴菌滋生而產生毒素。黃士維醫師提醒，即使食物外觀未見發霉，仍可能已被污染，建議購買時挑選包裝完整、儲存在乾燥通風處的產品，並留意是否有異味或變質情形。

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許多民眾常忽略果乾與香料也是黃麴毒素的潛在來源，例如乾燥水果、辣椒粉與胡椒粉等。若在加工或儲存過程中受潮，就可能孳生黴菌。黃士維醫師提醒，表面看似正常的產品也可能已遭污染，應避免購買無標示、散裝產品，並優先選擇有品牌的正規廠商。

除了食材，木質砧板與廚具的裂縫也可能藏匿食物殘渣與水分，成為黴菌孳生的溫床。黃士維醫師建議民眾應定期使用漂白水或醋溶液清潔，徹底晾乾後再存放，並應更換表面已有明顯刀痕的舊砧板，以降低污染風險。

研究指出，當牲畜食入遭黃麴毒素污染的飼料後，這些毒素可能經由食物鏈轉移至肉類或乳製品中。雖然毒素濃度相對較低，但長期攝取同樣需警惕。黃士維醫師呼籲消費者優先選購具品質保證來源的產品，以降低健康風險。

黃士維醫師強調，「預防勝於治療」，建議定期清理廚房環境，妥善儲存食材，避免購買來源不明食品，是防範黃麴毒素威脅的關鍵。如有進一步疑問，也歡迎民眾直接向他諮詢，以獲得專業建議與協助。

 
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