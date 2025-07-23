狂飛國外！他驚見超優1習慣「秒認出是台灣人」　空服員狂點頭

▲許多台人仍與口罩形影不離。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

即使天氣熱爆，許多人出門依舊會戴口罩！一名網友分享，近期出國造訪東西方多國，發現無論在飛機上還是當地街頭，只要看到戴口罩的人，幾乎能秒認出是台灣人，讓原PO大讚「口罩已經是台灣的一種文化！」文章也引來空服員直言，「飛機真的沒有很乾淨，真的能戴口罩就戴著！」

一名網友在Dcard表示，這次出訪幾個東、西方國家，從搭機過程中，或是抵達當地後，讓他發現一個有趣現象，就是台灣人會非常自主把口罩戴起來。

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原PO笑稱，戴口罩原因包括空汙、氣味等，但即便在空氣清新的國外，仍有不少台灣人堅持配戴，甚至有人在回台灣的班機上才默默戴上，像是在自動切換模式。

原PO回國後，同時發現桃園機場仍在宣導防疫或體溫檢測，這讓他直呼，「口罩已經是我們的文化之一了！」

底下網友熱議，「我的鼻過敏去大阪五天一天都沒有發作，一回台灣開始打噴嚏」、「戴口罩變得很少感冒，我以前一年感冒一次，但2020到2023年之間都沒感冒過」、「鼻子過敏戴口罩+感覺會有安全感」、「我戴口罩純粹是不想表情管理」、「我戴口罩是因為：1.我長得醜、2.懶得擺社交表情、3.怕飛沫傳染」、「1.怕感冒、2.防止臭味、3.防曬、4.睡覺我會嘴巴開開、5.我感冒，以上是我戴的理由」、「運氣不好坐旁邊的人會有體臭／口臭，只能先預防」。

也有空服員現身回應，「飛機真的沒有很乾淨，真的能戴口罩就戴著，一趟航班經濟艙從190人到396人，區域間也不會做完全的隔離，大家都要在密閉空間中相處幾個小時，而且打掃也是15至20分鐘就會解決的事，基本就是吸個地板、擦拭一下電視桌子，班機上才最有汙染問題」。