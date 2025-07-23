創新轉型！　4農業科技新秀為花蓮創業嘉年華暖身

▲▼邀請具備環境感知、資料追溯、智慧灌溉與節能動力等核心技術的新創團隊到場分享。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為強化在地創業風氣、引領產業轉型契機，花蓮縣政府推動「Meet Pacific花蓮創新創業嘉年華」系列暖身活動「花蓮創業小聚」自7月起於縣內展開。首場日前於玉里鎮「山鄰山林」登場，匯聚全台農業科技領域四家優秀新創團隊，包括蓋婭智壤科技、汎鍶科藝、澄鈦動能科技及農譯科技，深入探討農業轉型中的智慧工具與技術應用。

本次小聚以「農業轉型的秘密武器」為題，邀請具備環境感知、資料追溯、智慧灌溉與節能動力等核心技術的新創團隊到場分享。蓋婭智壤科技以氣候智慧型農法為核心，介紹其土壤與氣象感知的灌溉管理應用；汎鍶科藝分享創新光譜技術於農產品品質與安全追溯上的推展成果；澄鈦動能科技展示其節能馬達與智慧驅動器於農機與環控設備上的廣泛應用潛力；農譯科技則以智慧農業管理平台為例，說明如何透過AI決策輔助協助農民精準應對生產過程中面臨的各種挑戰。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮農業發展具備良好環境條件與產業基礎，在面對全球氣候變遷與技術革新的背景下，更需透過創新科技引導產業升級。縣府致力打造跨域創新平台，透過青年創業、在地鏈結與產業媒合，協助花蓮農業與世界趨勢接軌，期盼青年能在這片土地上落地扎根、實踐理想。

青年發展中心指出，10月24日、25日即將登場的「Meet Pacific花蓮創新創業嘉年華」將集結全台創業資源、創新團隊與企業參與，展現花蓮在地產業創新成果與青年創業風貌。本次創業小聚即為系列預熱活動之一，未來也將持續於花蓮各地舉辦主題式小聚，聚焦農業、永續、文化及地方創生等面向，透過創業平台交流與資源鏈結，帶動創新創業成為花蓮新動能。

