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赴美簽證又變貴！多收7300元「誠信費」　台灣免簽躲過一劫

赴美簽證又變貴！多收7300元「誠信費」　台灣免簽國躲過一劫

圖文／鏡週刊

美國總統川普7月初簽署的「大而美法案」（One Big and Beautiful Bill）正式上路，根據新法，未來申請美國非移民簽證的外國旅客將被加收一筆250美元（約新台幣7,300元）的「簽證誠信費」。若旅客未違規，可在行程結束後申請退還此費用。惟該費用不適用於已加入美國「免簽證計畫」的43個國家，包括台灣，因此台灣民眾無須繳交。

所謂「簽證誠信費」（Visa Integrity Fee）是與原簽證申請費用分開計算的額外負擔，適用對象包括觀光、商務、學生與短期訪客等非移民簽證類型。根據法案，這筆費用不得減免，未來還可能隨通膨調整。美國國土安全部將負責規劃實施細節，現階段尚未公布退費機制與申請流程。

根據美國國務院資料，2024財政年度，美國核發了近1100萬份非移民簽證。這項新規定將對數以百萬計的旅客、國際學生與商務人士帶來實質影響。儘管費用可退，實務上卻因程序未明，恐讓不少人望之卻步。

對此，美國旅遊協會表達高度憂慮，批評此舉將提高來美旅遊成本144%，恐削弱美國吸引國際旅客的競爭力。協會總裁費里曼直言：「針對外國訪客徵收這筆愚蠢的新費用，恐讓美國在即將舉辦的2026世足賽與2028洛杉磯奧運面臨訪客下滑風險。」

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