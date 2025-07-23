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台鐵新規「兩段式進站」防停車超出月台　違者重考適性測驗

▲▼台鐵,TPASS,EMU900型區間車。（圖／台鐵）

▲台鐵頻傳停車不當事件，下令司機員採兩段式進站。（示意圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵7月17日一列3187次區間車抵達南靖站時，司機員停靠位置不當，約一節車廂超出月台，已是今年第8起停車不當或過站不停意外。台鐵公司近日也下令列車進站須落實「兩段式」，若高速進站，司機員需至航醫中心重新適性測驗，若未通過，將拉下駕駛勤務。

台鐵一列3187次區間車17日停靠南靖站時，發生司機員停車位置不當事件，一節車廂超出月台，所幸當時該車廂無旅客上下車，並未發生意外，台鐵事後也將對違失人員究責。

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由於台鐵頻傳停車不當事件，事後進行檢討後，台鐵總經理馮輝昇7月21日也下令，司機員進站停車，應落實以兩段式進站，日後查到司機員以高速進站，造成停車位置不當，司機員須重新辦理適性測驗，重新檢視司機員是否適合駕駛勤務。

對此，台鐵公司說明，有鑑今年已發生多起停車位置不當事件，經原因分析有部分為進站車速高所肇致，先前也已通令要求採二段式減速進站，台鐵公司為確保行車安全及降低行車事故，再次要求同仁遵守。

台鐵公司指出，兩段式減速停車為列車進站減速流程區分為兩階段，第一階段為列車進站前，司機員為做停車準備，先將列車降低至適當可控速度，通常為60公里以下，待列車進入車站後，再辦理第二階段對準停車位置停車減速之流程，以降低列車停於月台外之風險。

針對若司機員高速進站、未採兩段式，將重做適性測驗，台鐵公司表示，適性測驗為一種判斷受試人員是否適合從事駕駛工作的一種測驗方式，台鐵公司係委請航空醫學中心辦理，其內容包含反應力、注意力以及移動預感等操作訓練。

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