台鐵南迴線搶通恢復運行　明天藍皮解憂號2班次停駛

▲台鐵大武至瀧溪間今天清晨因豪雨中斷。（圖／讀者提供）

記者周湘芸／台北報導

受豪雨及短延時強降雨影響，台鐵南迴線大武至瀧溪間今天清晨因土石泥流及落石中斷路線，晚間6時50分全線搶通恢復運行，明天5898次、5899次藍皮解憂號仍停駛一日。

台鐵南迴線今天清晨多處路段中斷，大武=瀧溪站間（K45+250處）水淹軌道及路線遭土石流淹沒150公尺、古莊=大武間（K42+500）邊坡土石鬆動滑落、瀧溪=金崙間（K57+900）35公尺土石掩埋軌道、知本=太麻里間（K82+123處）水淹枕木。

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台鐵公司表示，今天清晨成立一級應變小組及東區、南區應變分組，台東工務段動員人力、機具全力搶修，於晚間6時50分完成全線搶通，對號順行列車自428次起、逆行列車自323次起恢復正常通車。

台鐵公司指出，受南迴線路線不通影響，為疏運台東站人潮，今天新左營=台東=花蓮=台北=樹林間順逆行對號列車開放站票。另外，明天5898次、5899次藍皮解憂號停駛一日。

台鐵公司指出，受豪大雨影響致行經南迴線未使用的車票，一年內退票免收退票手續費。依據旅客列車晚點賠償規約規定，因不可抗力所造成晚點，致列車到站時間較表定時間遲延120分鐘以上者，免費搭乘同區間同等級車種列車一次。