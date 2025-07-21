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台鐵南迴線水淹軌道、土石滑動　大武至瀧溪間中斷

▲口袋台東第一名，海天一線南迴線。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台鐵南迴線大武至瀧溪間中斷。（示意圖／記者楊漢聲翻攝）

記者周湘芸／台北報導

颱風外圍環流及低壓帶影響，東半部及南部地區持續有豪雨發生，台鐵南迴線大武至瀧溪間今天清晨路線中斷，大武=瀧溪站間水淹軌道、古莊=大武間邊坡土石鬆動滑落、知本=太麻里間水淹枕木，目前順行列車行駛至台東站、逆行列車行駛至枋寮站。

台鐵公司表示，受短延時強降雨影響，今天上午6時11分大武=瀧溪站間（K45+250處）水淹軌道、古莊=大武間（K42+500）邊坡土石鬆動滑落、知本=太麻里間（K82+123處）水淹枕木，南迴線路線暫時不通。

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▲▼台鐵大武至瀧溪間中斷。（圖／讀者提供）

▲豪雨導致台鐵大武至瀧溪間中斷。（圖／讀者提供）

台鐵公司表示，上午6時40分成立公司一級應變小組及東、南區應變分組，順行列車行駛至台東站、逆行列車行駛至枋寮站，162次及3006次於金崙站折返至台東站、3001次於大武站折返至潮州站，已透過站、車廣播協助旅客轉乘，台東工務段已動員人力、機具全力搶修。

台鐵公司指出，受豪大雨影響致行經南迴線未使用的車票，一年內退票免收退票手續費，如有去回程車票可一併辦理。另於公司官網或台鐵e訂通APP辦理區間退票，其退票手續費將由系統批次退還至原刷卡信用卡帳戶。依據旅客列車晚點賠償規約規定，因不可抗力所造成晚點，致列車到站時間較表定時間遲延120分鐘以上者，免費搭乘同區間同等級車種列車一次。

▲▼台鐵大武至瀧溪間中斷。（圖／讀者提供）

▲台鐵大武至瀧溪間中斷。（圖／讀者提供）

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