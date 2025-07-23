　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印尼讓步換低關稅內容曝光！　川普宣布菲律賓關稅降到19％

▲川普宣布美菲達成協議，菲律賓關稅降至19％。（圖／路透）

▲川普宣布美菲達成協議，菲律賓關稅降至19％。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普22日宣布，已與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）達成貿易協議，並同步公布與印尼達成協議的更多細節。這2項協議皆規定，美國自2國進口的商品將被課徵19％關稅，由美國企業承擔；反之，美國出口至這些國家的商品則享有免稅待遇。

川普與小馬可仕當天在白宮會晤後，透過個人社群平台表示，「這是一次美好的拜訪，我們完成了貿易協議。」不過，目前尚未確認雙方是否正式簽署協議，與近期其他協議類似，外界對具體條款的了解仍十分有限。

這項與菲律賓的協議，是美方近3個月內完成的第5項貿易協議。川普政府自4月宣布暫停「對等關稅」以來，曾承諾推動數十項雙邊協議，如今則轉而強調「協議品質重於數量」。

至於與印尼的貿易協議，川普早在上周即已公布，美國與印尼雙方22日發布聯合聲明，揭露更多具體內容。川普表示，「我很榮幸宣布，我們與備受尊敬的印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）完成了貿易協議。」

白宮官員指出，該協議除涵蓋關稅安排外，也包括印尼調整若干非關稅貿易壁壘的承諾，其中包括取消針對數位服務營收（如串流媒體與社群平台廣告）的課稅，取消美國商品出口至印尼時需事先進行驗貨的要求。官員指出，這項檢驗制度對美國農民造成極大負擔，取消後可望提高美農產品在印尼的市占率。

此外，印尼還承諾採用美國聯邦汽車安全標準（FMVSS），並移除對關鍵礦產出口的限制。

印尼商品今年4月一度面臨高達32％的美方懲罰性關稅，後來川普暫停實施，改為對未達協議的國家暫時課徵10％的基本關稅；這項「緩衝措施」預計將於8月1日截止。

根據美國商務部資料，印尼為美國第23大貿易夥伴。2024年雙邊貿易數據顯示，美國自印尼進口總額為280億美元（約台幣8234億元），以服飾與鞋類為主；美國對印尼出口總額則為100億美元（約新臺幣2940億元），主要品項為油籽穀物以及石油與天然氣。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 2 7359 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台美混血費爾柴德轉戰光芒　生涯第6隊再拚出頭
快訊／上班注意！　國1追撞塞爆
本周可能有雙颱　模擬路徑曝
理容院女經理「仙人跳」知名食品廠百億董座　開房拍照索1000
快訊／川普宣布：日本關稅降至15％　開放進口汽車、稻米
老人霸佔肯德基吹冷氣不消費　陸業者哀號：只能盡量溝通
魔鷹喪妻致詞！女主持險潰堤　球迷淚讚：不容易
台灣版紅姐！大尺度「雙北薇妹」吃遍鮮肉還外流　驚見職籃球員
范斯高颱風估今生成　「明後最近」是否發警報關鍵曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

收看數僅50萬！　傳Netflix與哈利、梅根「天價合約」喊卡

全球「紅姐」盤點！　驚見女同志帥到混入騙錢

快訊／川普宣布：日本關稅降至15％　開放進口汽車、稻米

彭博：微軟控中國駭客鑽SharePoint漏洞入侵！　川普政府也遭殃

Fed主席鮑爾遭逼宮！　財長：沒有理由要求立即辭職

白宮今將公布「新AI重磅計畫」　政策大轉向美國技術出口全球

川普擬訪中見習近平　克宮：普丁不排除在北京會面

靜待企業「超級財報周」美股漲跌互見　台積電ADR挫近2％

印尼讓步換低關稅內容曝光！　川普宣布菲律賓關稅降到19％

川普宣布美菲達成協議「課19%關稅」　比4月對等關稅還高

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

【三流乘客？】台中婦遲到還要求閃人孔蓋！遭拒載怒嗆「三流司機」

【搭計程車竟成末路】餐敘後返家遇死劫　灑水車撞擊男斷氣

台電李元瀚捐贈眼角膜遺愛人間！百名醫護列隊鞠躬送最後一程

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

【這風太強啦】貴賓犬直接被吹成三角形！

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

收看數僅50萬！　傳Netflix與哈利、梅根「天價合約」喊卡

全球「紅姐」盤點！　驚見女同志帥到混入騙錢

快訊／川普宣布：日本關稅降至15％　開放進口汽車、稻米

彭博：微軟控中國駭客鑽SharePoint漏洞入侵！　川普政府也遭殃

Fed主席鮑爾遭逼宮！　財長：沒有理由要求立即辭職

白宮今將公布「新AI重磅計畫」　政策大轉向美國技術出口全球

川普擬訪中見習近平　克宮：普丁不排除在北京會面

靜待企業「超級財報周」美股漲跌互見　台積電ADR挫近2％

印尼讓步換低關稅內容曝光！　川普宣布菲律賓關稅降到19％

川普宣布美菲達成協議「課19%關稅」　比4月對等關稅還高

收看數僅50萬！　傳Netflix與哈利、梅根「天價合約」喊卡

台電英雄李元瀚殉職　妻悲喊：今生來世永遠愛你

勇士剛DFA！台美混血費爾柴德轉戰光芒　生涯第6隊再拚出頭

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

全球「紅姐」盤點！　驚見女同志帥到混入騙錢

「百億富豪」黃苡峻背景曝！昔為捍衛清白怒告臉書…81網友被函送

爆吳宗憲罵大小S：沒家教「掀《不熙娣》報金鐘內鬨」！27年交情斷了

仙人跳「理容院女經理」起底！曾跳過電信大亨　身邊有5位小王

啦啦隊女神嘎琳人氣超頂！　奪世界華裔小姐亞軍…從選美殺到球場

快訊／川普宣布：日本關稅降至15％　開放進口汽車、稻米

藝聲的團欺日常　1v3吵到超激動

國際熱門新聞

美菲達成協議「課19%關稅」　比4月對等關稅還高

快訊／川普宣布：日本關稅降至15％

甜筒插乳溝　她買土耳其冰淇淋遭性騷

印尼讓步換低關稅內容曝光！　川普宣布菲律賓關稅降到19％

威廉、哈利20歲表妹驚傳身亡　現場有槍

YouTube刪1.1萬頻道！中俄宣傳帳號遭大清洗

民調破五成要石破茂下台　新首相人選曝

靜待企業「超級財報周」美股漲跌互見　台積電ADR挫近2％

四驅車之父逝世　TAMIYA會長田宮俊作享耆壽90歲

美退出UNESCO　以色列叫好

雙層巴士硬過限高橋　車頂瞬間削平

美國宣布：退出聯合國教科文組織

川普擬訪中見習近平　克宮：普丁不排除在北京會面

人人搶著當川普，經濟越壞選越好

更多熱門

關鍵字：

菲律賓東南亞要聞猜次

讀者迴響

熱門新聞

準颱風范斯高直衝東北外海！周末天氣曝

金曲獎台語歌王表態挺罷免！　喊話「我罷免我驕傲」

國道一號深夜嚴重車禍！1人遭8車輾過亡

LINE「16款免費貼圖」限時下載！

台灣版紅姐！　大尺度「雙北薇妹」吃遍鮮肉還外流

首例！獨董「台灣籍」未達2席　上櫃生技股後天起打入全額交割

吃飯1壞習慣恐食道癌　醫師警告：風險高出90％

即／三上悠亞驚現台北街頭！所有騎士轉頭緊盯

男娶越南嫩妻　返台竟性侵遭判刑

台灣「遊樂園大黑馬」低調崛起！打敗劍湖山、六福村

范斯高颱風估今生成　「明後最近」是否發警報關鍵曝

台中五口命案今火化　將樹葬長眠

趕1人用餐客走！名店惹議「燒到市政府出手」

獨／張秀卿上節目「當眾遭趕出攝影棚」

即／大樂透飆5.5億「近5年最高獎金」　今晚邁入連15槓

更多

最夯影音

更多

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

【三流乘客？】台中婦遲到還要求閃人孔蓋！遭拒載怒嗆「三流司機」

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面