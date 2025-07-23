印尼讓步換低關稅內容曝光！　川普宣布菲律賓關稅降到19％

▲川普宣布美菲達成協議，菲律賓關稅降至19％。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普22日宣布，已與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）達成貿易協議，並同步公布與印尼達成協議的更多細節。這2項協議皆規定，美國自2國進口的商品將被課徵19％關稅，由美國企業承擔；反之，美國出口至這些國家的商品則享有免稅待遇。

川普與小馬可仕當天在白宮會晤後，透過個人社群平台表示，「這是一次美好的拜訪，我們完成了貿易協議。」不過，目前尚未確認雙方是否正式簽署協議，與近期其他協議類似，外界對具體條款的了解仍十分有限。

這項與菲律賓的協議，是美方近3個月內完成的第5項貿易協議。川普政府自4月宣布暫停「對等關稅」以來，曾承諾推動數十項雙邊協議，如今則轉而強調「協議品質重於數量」。

至於與印尼的貿易協議，川普早在上周即已公布，美國與印尼雙方22日發布聯合聲明，揭露更多具體內容。川普表示，「我很榮幸宣布，我們與備受尊敬的印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）完成了貿易協議。」

白宮官員指出，該協議除涵蓋關稅安排外，也包括印尼調整若干非關稅貿易壁壘的承諾，其中包括取消針對數位服務營收（如串流媒體與社群平台廣告）的課稅，取消美國商品出口至印尼時需事先進行驗貨的要求。官員指出，這項檢驗制度對美國農民造成極大負擔，取消後可望提高美農產品在印尼的市占率。

此外，印尼還承諾採用美國聯邦汽車安全標準（FMVSS），並移除對關鍵礦產出口的限制。

印尼商品今年4月一度面臨高達32％的美方懲罰性關稅，後來川普暫停實施，改為對未達協議的國家暫時課徵10％的基本關稅；這項「緩衝措施」預計將於8月1日截止。

根據美國商務部資料，印尼為美國第23大貿易夥伴。2024年雙邊貿易數據顯示，美國自印尼進口總額為280億美元（約台幣8234億元），以服飾與鞋類為主；美國對印尼出口總額則為100億美元（約新臺幣2940億元），主要品項為油籽穀物以及石油與天然氣。