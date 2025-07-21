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到4大超商可捐「丹娜絲風災募款」　會員還有點數回饋

▲▼超商響應風災募款。（圖／業者提供）

▲超商業者響應風災募款。（圖／業者提供）

生活中心／台北報導

為結合政府及民間力量協助丹娜絲風災受災民眾，衛福部所轄賑災基金會今天公布捐款帳號，接受外界捐款，募款期間為7月21日至8月20日止，為期1個月。

4大超商都響應這項活動，今起透過7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort機台、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go，點選「114年丹娜絲風災募款專案」，至櫃檯繳費即可完成捐款，其中萊爾富還回饋會員點數30 Hi點給捐款者。

《ETtoday新聞雲》整理超商業者捐款方式如下：

7-ELEVEN

7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台響應政府自7月21日上午9點起，與賑災基金會等公益團體合作啟動「丹娜絲風災募款專案」，為期一個月將持續到8月20日23點59分止，民眾可至門市ibon便利生活站或OPENPOINT APP上點選進入專區進行捐款，善款將全數投入於台南、嘉義農損與房屋修繕重建等救災行動使用。

7-ELEVEN表示，民眾可至ibon便利生活站首頁點選「丹娜絲風災募款專案」進行捐款，免出門、隨時隨地也可於手機開啟OPENPOINT APP，於首頁下方點選「服務」後進入「愛心公益」頁面再點選「線上捐款」，選擇「丹娜絲風災募款專案」類別，即可點選欲捐款的團體，依操作流程完成每筆100元至20,000元不等的捐款，提供全民24小時全天候最安心便利的捐款平台。

▲▼超商響應風災募款。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN捐款方式。（圖／業者提供）

▲▼超商響應風災募款。（圖／業者提供）

* ibon便利生活站捐款方式

ibon機台首頁右欄點選【丹娜絲風災募款專案】快捷鍵，或首頁點選【儲值/繳費】→【慈善捐款】→【114年丹娜絲風災募款專案】類別，選擇公益團體→填妥捐款人資訊→列印繳費單至門市櫃台結帳即可完成捐款

* OPENPOINT APP捐款方式：

於手機開啟OPENPOINT APP進入主畫面→首頁下方點選【服務】→【愛心公益】→【線上捐款】→【丹娜絲風災募款專案】類別，選擇公益團體→填妥捐款人資訊即可完成捐款

全家便利商店

即日起全家便利商店將協助衛福部受理各界捐款，發揮通路優勢匯聚愛心，自7月21日9時起至8月20日23時59分止，將啟動財團法人賑災基金會「丹娜絲風災」代收捐款服務，民眾可透過全台4300間「全家」FamiPort捐款、即時送暖。

同時「全家」攜手基督教芥菜種會，於「全家」APP同步開啟「丹娜絲風災募款」活動，只要於首頁進入「我的公益」，點選「丹娜絲風災募款」，即可選擇「基督教芥菜種會」進行捐款，提供民眾最便利的捐款管道。

▲▼超商響應風災募款。（圖／業者提供）

▲▼全家便利商店捐款方式。（圖／業者提供）

▲▼超商響應風災募款。（圖／業者提供）

■ 全家FamiPort捐款操作步驟：

FamiPort多媒體機首頁左下方選擇「丹娜絲風災募款專區」

■ 全家APP捐款操作步驟：

全家APP首頁選擇「我的公益」icon→點選「捐$做公益」→點選「丹娜絲風災募款」或掃描QR Code進入APP

萊爾富

萊爾富響應衛生福利部「114年丹娜絲風災募款專案」，今天上午9時起啟動，募款將持續到8月20日晚間11時59分，為期一個月的愛心募款行動。

民眾可透過萊爾富便利商店全台超過1,700家門市的Life-ET機台，選擇進行捐款（單筆捐款金額下限為100元，上限為20,000元）列印繳費單並於門市櫃台完成繳費，完成指定捐款且報會員手機號碼者，萊爾富將每筆回饋會員點數30 Hi點，以實際行動鼓勵更多人參與公益。

▲▼超商響應風災募款。（圖／業者提供）

▲▼萊爾富捐款方式。（圖／業者提供）

▲▼超商響應風災募款。（圖／業者提供）

* Life-ET捐款路徑：
1. 首頁快捷鍵【114年丹娜絲風災募款專案】
2. 【公益好康】->【愛心捐款】->【114年丹娜絲風災募款專案】
 

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關鍵字：

捐款超商丹娜絲風災救災捐愛心

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