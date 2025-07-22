重生！被炸水壩冒出奇蹟森林　學者卻憂恐成「有毒定時炸彈」

In Ukraine’s bombed out reservoir a huge forest has grown – is it a return to life or a toxic timebomb? https://t.co/JhZeQDML5e #Ukraine #Putinswar #Russia — Andrej Matisak (@matisaksk) July 22, 2025

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭南部的「新卡科夫卡水壩」（Nova Kakhovka dam）遭俄軍炸毀2年之後，原本淹水區域竟長出一片茂密森林，成為罕見的生態復原奇景。但專家警告，這片看似生機盎然的綠地，可能是一顆「有毒的定時炸彈」。

2023年6月，俄軍炸毀第聶伯河（Dnipro River）的新卡霍夫卡水壩，不僅導致洪水及沉積物沖向下游，帶來大規模破壞與死亡，也導致100萬人無法獲得飲用水。

當時，水壩看起來就像一片荒漠，充滿乾涸又龜裂的淤泥，未料2年後，這裡已經長出一片蓊鬱森林，厚厚的植被覆蓋土堤，甚至必須用鐮刀撥開才能看見原貌。根據研究與衛星影像，原本乾涸的水壩長出大片柳樹、楊樹與溼地，多達400億顆樹種已發芽，瀕危鱘魚重返河道，野豬等哺乳動物回到森林。

▲新卡科夫卡水壩（Nova Kakhovka dam）遭到破壞，衛星影像可見水不斷從中流出。（圖／路透）



烏克蘭自然保護組織（Ukrainian Nature Conservation Group）負責人瓦西留克（Oleksiy Vasyliuk）表示，「我們正在見證一個大規模天然泛濫平原森林系統誕生……這是土地自我重生的過程。」

國際河流無國界組織（Rivers without Boundaries）協調員西蒙諾夫（Eugene Simonov）指出，這不僅是當地濕地的恢復，也是巨大河流生態系的罕見自發性重生，影響力遠遠超出烏克蘭。他建議基輔藉由恢復第聶伯河下游250公里長的淡水生態系，實現對歐盟的決定性生態承諾。

不過，除了生物研究與戰火未歇等實際問題以外，研究人員也關注重金屬與化學汙染問題。

▲赫爾松大片區域民宅被水淹。（圖／達志影像／美聯社）

生態學家舒米洛娃（Oleksandra Shumilova）警告，來自水壩上游與沿岸的工業重金屬等毒物，已在水壩底部累積成約1.5立方公里的污染沉積物，並在潰堤時流入周邊地區，恐怕污染水源、土壤甚至被植物吸收，「即使濃度很低，也可能導致癌症、內分泌混亂、肺部與腎臟問題。」

舒米洛娃與他人合著、一篇發表在《科學》期刊的論文指出，這些污染物代表著一顆「有毒的定時炸彈」，該地區動物食物網絡與人口都應該獲得重大關切。但正如車諾比核災地區一樣，污染與重生可能同時發生，因為水壩而喪失的生態系功能，預估能夠在5年內恢復80%，氾濫區的生物多樣性也將在2年內顯著恢復。

目前，烏克蘭國家能源公司（Ukrhydroenergo ）已表態要重建水壩與水力發電廠，但如果真的這麼做，這片新生森林將再度消失，其生態重要性也隨之消散。瓦西留克強調，「按照原樣重建水壩不是復原，而是生態滅絕。」