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LINE6字洩密受刑人假釋結果！監獄教誨師當「報馬仔」害慘自己

▲彰化地方法院。（圖／記者唐詠絮攝）

▲洪姓教誨師因提前洩漏受刑人假釋，彰化地方法院判處4月徒刑。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

一名洪姓男子在監獄擔任教誨師，因涉嫌在假釋審查會議後，透過LINE提前向爭周姓受刑人友人告知「X，已幫忙。順利」等6字審議結果，遭檢方依《刑法》第132條「公務員洩漏國防以外秘密罪」起訴。日前經法院審理後，判處洪男有期徒刑4個月，得易科罰金，緩刑2年，須向公庫支付8萬元。

依據判決書內容，洪男自2001年起擔任監獄教誨師工作，負責受刑人假釋審查、教誨教育等業務。依《受刑人假釋實施辦法》規定，假釋審查會的討論內容、決議結果均屬機密，必須等到法務部矯正署正式核定後，才能通知受刑人。

然而，洪男卻在2021年2月1日參加假釋審查會議後，當天下午4點35分就傳訊給受刑人周男的友人李男「X，已幫忙。順利」的訊息，提前洩漏周男已通過假釋審查的消息。周男最終也在同月25日獲准假釋出監。

本案由檢察官指揮法務部廉政署偵辦，洪男在偵查中坦承犯行，並與證人李男的說詞相符。此外，檢方也調閱相關證據，LINE對話紀錄：證明洪男確實提前告知假釋結果、假釋審查會議紀錄：確認周男的假釋案在會議中通過，顯示洪男明知保密規定，卻仍違反程序。

檢方認定，洪男的行為已觸犯《刑法》第132條第1項「公務員洩漏國防以外秘密罪」，依法提起公訴。法院審理後認為，洪男身為公務員，本應嚴守保密義務，卻因私誼提前洩密，影響司法程序公正性。但考量他無前科、坦承犯行，判處有期徒刑4個月，緩刑2年，得易科罰金。但須在判決確定後1年內向公庫支付8萬元。

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