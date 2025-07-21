屏東男車禍開刀、祖父住院陷困頓　枋寮警號召善心人士捐款

▲枋寮警分局員警捐款助人。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

佳冬鄉陳姓男子日前工作時發生嚴重車禍，造成頭部外傷及多處骨折，需住院開刀治療，家庭經濟頓陷困境；其祖父又因敗血症住院，雙重打擊雪上加霜。枋寮警分局員警得知，號召地方善心人士捐款援助，盼助一家度過難關，傳遞社會溫暖。

枋寮警分局東海派出所所長藍清輝與警員夏群凱，日前經由民間友人轉介，得知佳冬鄉陳姓男子平日從事臨時工作，並無穩定收入，日前在工作期間不幸發生交通事故，造成頭部外傷、胸部挫傷、肋骨骨折及左股骨幹骨折，緊急住院並接受開刀治療。而他的祖父亦罹患敗血症及肺部感染，需長期住院照護，雙重打擊下使得原本就拮据的經濟，更加雪上加霜。

藍所長得知後除個人主動捐助外，亦積極號召地方多位善心人士，包括戴昆財、戴奎浚、蘇清波、許展榮、夏苡明、張龍欽、黃慶春、吳金泉、江宏偉、詹光榮、吳倧纑、黃大洲、藍怡芬、藍一宸、藍一軒、陳柏融、陳禹銓、黃振榮、鍾進文、陳清祥、蘇財福及大庄巡守隊，共同捐助新臺幣2萬1000元，並親自在派出所內將善款交付予陳男，盼此筆善款能暫解陳男生活與醫療開銷所需的燃眉之急。

分局長盧恒隆表示，所長藍清輝與警員夏群凱主動發掘弱勢需求、結合民間資源伸出援手，充分展現人民保姆大愛精神。這種「施比受更有福」的忠義情操，足為同仁表率，殊值嘉勉。