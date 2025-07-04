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分手1個月「前女友懷孕3周」！男急傳1照片　蘇怡寧殘酷回應

▲▼婦女以為變胖其實是長卵巢腫瘤。（圖／記者李佳蓉攝）

▲男網友收到前女友懷孕的超音波照片。（圖／記者李佳蓉攝）

 網搜小組／劉維榛報導

婦產科醫師蘇怡寧經常破解各種禁忌，不過他最近收到一封男網友私訊，指稱已分手一個月，前女友卻傳來超音波照並表示懷孕三周了，認為可能被詐騙。對此，蘇怡寧坦言，即便他猜對了胎兒實際的周數，似乎也對整件事毫無助益，「殘酷的問題是，即便時間對了孩子就一定是你的嗎？」

蘇怡寧在臉書粉專表示，有男網友傳來一張照片，裡面有一張超音波照、驗孕棒與一本孕婦健康手冊，接著問道「這樣超音波（胎兒）是多大了？麻煩你拜託，我好像遇到詐騙。」

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蘇怡寧已讀後，滿臉問號回應「你這種問法，事情都沒有講清楚，這樣人家想幫也不知怎麼幫你，難怪會遇到詐騙吧？」

對方隨即解釋，他與前女友分手一個月，卻突然收到這張照片並稱懷孕三周，因為看不懂超音波大小，才會尋求蘇醫師的幫忙。

對此，蘇怡寧坦言，真的不是他不幫忙，而是超音波上面沒有標示胎兒大小，「雖然我可以猜，但問題的根源是...即便猜對了有用嗎？殘酷的問題是，即便時間對了孩子就一定是你的嗎？」

最後，蘇怡寧只能點到為止，「人生有很多殘酷的現實是你必須面對的，孩子你加油，就醬。」

底下網友紛紛熱議，「三周應該拿不到媽媽手冊吧」、「三周應該還沒有小寶寶的身影，而且還不會有媽媽手冊」、「我記得有心跳才會發媽媽手冊」、「三周根本是一個點而已，那個照片都看得出一個嬰兒的形狀了」、「男生是想確認有沒有綠綠的」、「三周還沒成形吧，超音波看起來三個月」、「即便時間對了就一定是你的嗎？人間最清醒的一句話」、「其實他可以直接去問GPT」。

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