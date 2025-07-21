全台下7天！　可能有新颱風

▲氣象署說，薇帕颱風沿廣西南部，朝越南河內方向前進，其外圍雲系仍影響台灣。（圖／翻攝easterlywave）



記者陳俊宏／台北報導

全台下7天！中央氣象署預報員曾昭誠表示，本周低壓帶影響，各地降雨機率滿高的；低壓帶中有機會生成颱風，但由於發展不是非常好，預估發展速度不會那麼快，未來路徑還要再觀察。

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台東縣

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花蓮縣

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屏東縣、宜蘭縣、連江縣

▲▼最新觀測圖。（圖／氣象署）



氣象署說，低壓帶影響，易有短延時強降雨，今日台東縣有局部豪雨或大豪雨，花蓮縣有局部大雨或豪雨，宜蘭、屏東、馬祖、綠島、蘭嶼有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水，連日降雨，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發。

曾昭誠接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，本周低壓帶影響，各地降雨機率滿高的，今天花蓮、台東、南部山區、恆春半島降雨較持續，有陣雨或雷雨，其他地區也有降雨機率，花東有大雨或豪雨機率，南部、東北部、大台北山區有大雨機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



曾昭誠提到，周二、周三東半部降雨較多，花東有大雨機率，其他地區也有降雨；周四至周日北部、東半部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有雷陣雨，而周日南部也有些局部短暫陣雨或雷雨。

曾昭誠表示，低壓帶中有機會生成颱風，但由於發展不是非常好，預估發展速度不會那麼快，未來路徑還要再觀察。

▼本周天氣圖。（圖／氣象署）

