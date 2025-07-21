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快訊／前全聯總裁徐重仁開第一槍挺大罷免　過去言論遭網友翻出

▲▼徐重仁（圖／ETtoday資料照）

▲徐重仁發文挺大罷免。（圖／ETtoday資料照）

記者董美琪／綜合報導

前全聯福利中心總裁徐重仁昨（20）日晚間發表千字聲明，公開表態支持7月26日即將登場的24名國民黨立委及新竹市長高虹安的大罷免投票，強調此次行動是「守護台灣民主的最後防線」，迅速引發政商界熱烈討論，甚至被泛綠社群轉發，桃園市議員黃瓊慧也發文力挺。

徐重仁認為，當前立法院呈現「朝小野大」權力結構，由民進黨籍賴清德先生當選總統，但立法院席次由藍白聯盟取得過半。他批在野黨未以國家利益為優先，而是挾人數優勢，操作杯葛、強推民意不支持的法案，癱瘓政府施政、動搖社會安定，甚至威脅台灣民主根基。他指出，一部分在野勢力「與中國保持曖昧甚至親近」，透過立法院平台誤導輿論、挾持制度，形同挑戰台灣主權與民主制度，呼籲民眾應以「選票說話、行動守護台灣」。

徐重仁提醒，「當民主遭遇威脅時，沉默就是一種放棄，而行動則是最有力的抵抗。」他懇請所有有投票權的市民在7月26日出來行使民主，這不僅是政黨之爭，而是人民對制度與國家的選擇，「我相信多數台灣人心中都有一把尺，知道什麼是正義、什麼是責任、什麼是為了下一代應該堅持的價值。無論你支持哪個政黨、持什麼立場，都應該認真思考：今天的台灣是否正在偏離我們共同走了幾十年的民主路？如果答案是肯定的，那麼，就讓我們用選票說話。」

不過，部分網友也翻出徐重仁過去在2017年因關於「低薪世代」有爭議的言論，當時他以自身經歷為例，談1977年薪水只有9,000元，並勸年輕人「不要計較薪水比別人低，忍耐不計較，好好工作有一天老闆就會看到」，甚至稱「年輕人很會花錢，你到國際機場看，很多年輕人出國」當時也曾引發批評。

徐重仁深夜開出挺大罷免第一槍，引起正反兩面議論，支持網友讚揚徐重仁身為前企業界重量級人物，大膽公開支持大罷免，認為此舉展現責任與勇氣，「商界重磅號角欸」、「這個真的是震撼彈」、「藍白真的是踩到台灣人的底線了」、「謝謝具有影響力的他出來表態」。

另一派網友則表示，「目的達到就好，反正有人信」、「先前說年輕人不努力，那位嗎？」、「選情告急，逼著要表態了」、「連民主的意義都不懂，以後只要朝小野大就搞大罷免」、「（前）國策顧問表態支持有啥好意外」。

《 守護台灣民主的最後防線...

Hsu CJ 發佈於 2025年7月20日 星期日
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