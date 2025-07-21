快訊／開第一槍！前全聯總裁徐重仁深夜「千字文」挺大罷免

▲徐重仁表態挺大罷免。（圖／資料照）



記者許力方／台北報導

首次最大規模全國罷免案投票將在26日登場，決定24名國民黨立委和新竹市長高虹安的去留。超市龍頭全聯前總裁徐重仁選在20日深夜發千字文，表態支持大罷免「守護台灣民主的最後防線」，在政商界投下震撼彈。他認為，當民主遭遇威脅時，沉默就是一種放棄，而行動則是最有力的抵抗。

徐重仁今深夜發表公開文章，指目前「朝小野大」的權力結構運作失衡，在野黨不以國家利益為依歸，而是挾人數優勢，不斷阻擋、杯葛甚至強推與民意背離的法案。這種不顧程序正義、忽視社會共識的行為，不但癱瘓了政府施政，也動搖了整體社會的安定，恐對台灣民主制度造成衝擊。

徐重仁表態力挺大罷免在政商界掀起熱烈討論，泛綠粉絲團爭相分享，桃園市議員黃瓊慧隨即發文感謝他，「在最後的關鍵時刻，挺身而出支持大罷免。」

▼徐重仁《 守護台灣民主的最後防線 》發文全文如下：

在2024年立法院選舉後，台灣政壇出現一個極不尋常的現象：總統由民進黨籍的賴清德先生當選，但立法院卻由藍白兩個在野黨聯手取得過半席次，形成朝小野大的權力結構。這種權力不對等的格局，理論上應是多元民主制度的一環，可以制衡政府、監督施政，讓政策更加完善。然而，事實卻非如此單純。

近半年來，我們看到的是另一種令人憂心的局面──在野黨不以國家利益為依歸，而是挾人數優勢，不斷阻擋、杯葛甚至強推與民意背離的法案。這種不顧程序正義、忽視社會共識的行為，不但癱瘓了政府施政，也動搖了整體社會的安定。

更令人擔憂的是，在野黨中的一些勢力，與中國保持曖昧甚至親近的立場，對於台灣主權與民主制度的尊重顯得薄弱。他們透過立法院這個民主制度的舞台，包裝自己是「民意代表」，實際上卻不惜操作輿論、誤導視聽，甚至試圖改寫制度本身。這不僅是立法權的濫用，更是對台灣民主根基的挑戰。

這樣的情況，已不是單一政黨間的意見對立那麼簡單，而是一場關乎體制穩定與價值選擇的重大考驗。如果我們任由不適任的立委持續把持立院，把整個國家當成政治鬥爭的戰場，那麼受傷最深的，將會是全體台灣人民。

值得關注的是，7月26日即將舉行的立委罷免投票，就是一場台灣人民能夠表達不滿、捍衛制度的機會。罷免是民主制度賦予人民的權利，也是對民意代表最直接的監督與審判。如果一位立法委員無視選民託付，違背民主價值，甚至損害國家利益，那麼透過合法程序將其罷免，正是我們身為公民應盡的責任。

當然，我們不應該鼓吹仇恨，也不應陷入政黨對立的泥淖，而是應該以更高的視野來思考──我們要的是什麼樣的國家？我們希望生活在一個什麼樣的社會？是尊重多元、保障自由的民主台灣？還是讓一群不尊重制度、傾向威權的勢力主導國家未來的台灣？

歷史告訴我們，民主不會自動永存，自由也不是理所當然。正因為台灣是亞洲極少數真正的民主社會，我們更需要珍惜這得來不易的制度。當民主遭遇威脅時，沉默就是一種放棄，而行動則是最有力的抵抗。

我相信多數台灣人心中都有一把尺，知道什麼是正義、什麼是責任、什麼是為了下一代應該堅持的價值。無論你支持哪個政黨、持什麼立場，都應該認真思考：今天的台灣是否正在偏離我們共同走了幾十年的民主路？如果答案是肯定的，那麼，就讓我們用選票說話，用行動守護台灣。

7月26日，不僅是一場罷免投票，更是一場對民主的再確認。誠懇呼籲每一位有投票權的市民，站出來，行使你的權利與義務。這不是政黨的勝負，而是人民對未來的選擇。

讓我們一起守護台灣的主權、民主與自由。