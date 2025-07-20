王浩宇問賴清德：童子賢任核三公投代表　黨內立場紛亂妥當嗎？

▲和碩科技董事長童子賢受邀擔任核三延役公投的正方代表。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

前桃園市議員王浩宇20日透過社群媒體發文，公開請問總統賴清德「民進黨對核電的立場有改變嗎？」他表示，和碩科技董事長童子賢接受民眾黨邀請擔任核三延役公投正方代表，且是被黃國昌邀請「真的是驚掉下巴」；他認為，童子賢還是民進黨智庫的副董，代表民進黨政策擬定，「本黨黨內立場這樣紛亂，請問妥當嗎」？

重啟核三公投將在8月23日投票，中選會預計舉辦5場電視發表會或辯論會，民眾黨找來與總統賴清德關係深厚的和碩董事長童子賢，擔任正方辯護代表，掀起各方熱議。

王浩宇以題為「請問總統，民進黨對核電的立場有改變嗎？」發文表示，和碩科技董事長童子賢接受民眾黨邀請擔任核三延役公投正方代表，而且是被黃國昌邀請的，真的是驚掉下巴。

王浩宇指出，童子賢目前不但在總統府總統府氣候變遷對策委員會副召集人的職務，還是民進黨智庫（財團法人新境界文教基金會）的副董事長，代表民進黨政策擬定，而且是賴清德親自邀請加入的。

王浩宇表示，回顧一下黃國昌攻擊政府推動綠能的言論，再思考一下童子賢去擔任民眾黨相關提案的代表，「本黨黨內立場這樣紛亂，請問妥當嗎？可以請總統說明一下，本黨目前對於核電的立場嗎？」

對於童子賢擔任核三延役公投正方代表一事，總統府發言人郭雅慧日前提出三點說明：第一，總統府氣候變遷對策委員會的設立，集合產官學研等各方意見領袖，肩負社會參與平台、社會溝通橋梁及政策效能引擎三項任務，對於與會民間代表的多元立場，總統府表達充分尊重。

第二，郭雅慧說，賴總統面對核三議題，態度一如既往，政府會秉持「兩個必須、三個原則」審慎以對。兩個必須包括核安會必須依法訂定安全審查程序辦法、台電必須依照核安會所訂定辦法，進行自主安全檢查，評估有無重啟的安全條件，重啟的期程與成本效益。

三個原則是基於「核安無虞」、「核廢有解」、「社會共識」，以面對全球氣候變遷、地緣政治威脅、國際經貿體系重組等多重挑戰。

最後，郭雅慧表示，台灣社會對於能源議題的討論相當多元，盼藉由政府部門、民間企業與公民社會持續的良善理性討論，凝聚社會共識、尋求能源解方、落實政策執行，讓台灣社會持續確實邁向永續發展。