沒脆弱、崩潰遭評「不像受害者」！簡奇陞超霸氣：我才不要呢

▲簡奇陞。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台師大女足隊「抽血案」持續延燒，揭露事件的受害學生簡奇陞成為焦點。時代力量黨主席王婉諭近日發文談簡奇陞，不只感到敬佩，也勾起自己曾經被質疑「不像受害者」的記憶。貼文引來簡奇陞現身，分享小學一年級的故事，「以後我要裝可憐才會被相信嗎？哈哈我才不要呢！」

「她口條清晰、思緒冷靜，看起來不像受害者？」王婉諭在Threads表示，前幾天看到簡奇陞的貼文，她心頭一緊，「那是一種讓人窒息的似曾相識，因為我也曾經被這樣質疑過。」

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她指出，社會對「受害者」的樣貌總有既定印象，如果有人表現得冷靜、邏輯清楚，反而會被懷疑動機，「但受傷的人，真的只能有一種樣貌嗎？」王婉諭表示，簡奇陞在記者會上摘下墨鏡的那一刻，是勇者的象徵，「那一刻起，她就是守護下一個受害者的勇者。」

王婉諭認為，要人一次次回憶傷痛，是很殘忍的一件事，所以她打從心底佩服簡奇陞，「幾乎用燃燒自己的方式，成為社會的箭靶。這樣的勇敢，不該再被要求更多了。」對於簡奇陞表示自己未來不願再受訪，王婉諭表示支持，「謝謝妳，簡奇陞同學。妳點燃的火，已照亮前方的路，我們一起來改變體育圈的腐敗文化吧。」

貼文引來簡奇陞本人在下方留言，她分享一段童年的故事，「還記得小學一年級的時候，有個同學插隊，我當下就叫他去後面排隊，結果他居然哭了？」老師看到時，以為是她欺負對方」，她只能很生氣地解釋，旁邊同學也趕快佐證是對方先插隊。

事後，老師卻告訴她，「這世界比較容易同情先示弱的人，看起來理直氣壯的人，反而容易被誤會。」當時，簡奇陞心裡馬上冒出一句話，「所以老師的意思是，以後我要裝可憐才會被相信嗎？」接著她馬上拒絕「哈哈我才不要呢。」

網友留言也力挺簡奇陞，「老師自己不明究理，還要怪妳的理直氣壯。自己誤會就要坦然面對、承認錯誤，還要外部歸因是怎樣」、「我在職場上也是因為這樣很吃虧，我認為職場就是要專業，情緒應該要自己吸收；有些人就是先哭先贏，大家就會倒向她那邊，但我還是不屑裝可憐裝柔弱。」

※簡奇陞回覆獲本人授權引用。