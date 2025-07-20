26歲網美「揪繼子拍A片」意外懷孕！真實版SOD　家中不淪激戰

▲拉斐拉自爆與繼子不倫被丈夫發現，還不慎懷上繼子的小孩。（圖／翻攝自IG／djrafaloira）



記者王佩翊／編譯

巴西26歲知名網美兼DJ拉斐拉（Rafaela Pedrotti）自爆出軌繼子的驚人感情史。她近日受訪時透露，她經常趁著前夫外出上班時和繼子激戰，直到被抓包，才結束這段婚姻。但分開後她仍經常邀請繼子與她一起拍攝性愛片，甚至因此意外懷孕，不過可惜的是，最後卻在懷孕3個月時流產。

根據《大都會報》報導，擁有超過37萬名Instagram粉絲的網美拉斐拉透露，這段不倫戀開始於她與丈夫及現年23歲的繼子共同生活的期間。她說，「我當時和他的父親結婚，我們三個人住在一起。」然而，隨著丈夫因工作不在家的次數越來越多，拉斐拉與繼子之間的關係逐漸升溫。

拉斐拉回憶起兩人首次打破禁忌時的情境表示，「他先開始對我示好，說一些暗示的話、毛手毛腳，一開始我有一點抗拒，但最後還是發生了關係。」她指出，「我們發生了性關係，這段關係持續了一段時間，直到他的父親發現為止。那時候爆發了爭吵和衝突，我和他父親的婚姻也就此結束。」

儘管與丈夫離婚，但是仍然沒有阻斷兩人的禁忌之戀。拉斐拉依舊會邀請繼子一起拍攝成人影片，甚至在拍片期間意外懷孕，但不幸的是，她在3個月後流產，這段經歷也令她心情低落。她說，「這真的很困難，只有親身經歷過的人才知道有多複雜。」

至於目前的關係，拉斐拉表示，她與繼子仍有聯繫，並計劃繼續合作拍攝性愛影片。她說，「我們還是有聯絡，會一起錄更多影片，但他的父親已完全切斷了和我的關係。」她的這段感情故事也在社群平台引發熱議，更有粉絲好奇地詢問，「好想知道前夫和繼子還有在說話嗎？」