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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

赴台中連幫羅廷瑋、廖偉翔站台　黃國昌：民主不是民進黨說了算

▲▼國民黨台北市黨部7/5反惡罷大型宣講活動,民眾黨黨主席黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

隨著大罷免投票日接近，民眾黨主席黃國昌近期也不斷出馬站台幫忙催票，今（19日）上午與國民黨立委羅廷瑋合體後，下午繼續在台中與立委廖偉翔合體掃街，反制民進黨操作的大罷免。黃喊話，「所有台灣人民都要清楚告訴民進黨，告訴賴清德政府，人民才是國家的主人，民主不是民進黨說了算」。

黃國昌說，民進黨不僅選輸翻桌，還為了繼續走向專制極權、一黨獨大的社會，發動這場大罷免，今天特別來台中號召所有支持者，下禮拜六要出來投票，用「不同意罷免」清楚向賴清德的專制獨裁企圖心說不。

黃國昌表示，現在最重要的事情是，所有不分黨派的台灣人民都要站出來，因為任何政黨企圖走向專制獨裁老路，甚至要用刑法100條對付在野黨立委的可怕言語都說出來，「所有台灣人民都要清楚告訴民進黨告訴賴清德政府，人民才是國家的主人，民主不是民進黨說了算」。

廖偉翔說，再次重申、感謝今天黃國昌主席特別到台中，這也代表藍白合在台中一直是示範區，藍白為了國家合、為了人民合、為了民主合，不管最終民進黨再怎麼樣投入大罷免，最終這一切相信台中人、台灣人民的智慧，都看在眼裡，只要團結一切力量，出來投就會贏，讓台中再贏一次。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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