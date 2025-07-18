黨主席屈宏義拍軍事圖交中方遭判10年　復康聯盟黨自行申請解散

▲內政部示意圖。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

「復康聯盟黨」負責人屈宏義及主要幹部因違反國家安全法經法院判刑，屈宏義依法已不具政黨負責人資格，經內政部限期該黨於3個月內重行選任負責人。該黨因黨務無法運作，已於今年7月16日自行申請解散，內政部已於今（18日）予以同意。

內政部指出，復康聯盟黨負責人屈宏義為我退役軍官，屈男以及該黨主要幹部結合在軍中的訓練與人際網絡，收受中國金援、吸收具軍職背景人員發展組織並充當內應，蒐集並交付軍事情資，甚至謀劃組織武裝單位，意圖攻擊我軍事據點及外國駐處。經法院於今年6月26日判決處有期徒刑3年6月至10年不等刑期。

根據台中高分檢調查，屈宏義曾指示組織幹部收集少將級以上軍官名冊，並前往美國在台協會（AIT）以及阿里山雷達站、加祿堂海灘、屏東恆春三軍聯合訓練基地指揮部、三軍聯訓基地保力營區等重要軍事據點拍攝外觀、繪製地圖及座標，以微信等方式交付給中國對口單位。

內政部說明，該黨目的及行為危害中華民國存在及自由民主憲政秩序情節嚴重，內政部原已蒐整相關事證，預備提請政黨審議會審議後聲請違憲解散。現因復康聯盟黨以黨員已陸續流失，黨務運作全面停擺，主動申請解散並經內政部予以備案，故不會再啟動政黨違憲解散機制。

內政部再次重申，政黨從事政治活動，應確實遵守政黨法及相關法律，不得有接受境外勢力指示、委託或資助，從事發展組織之行為，以免觸犯國安法規定而遭受處罰及解散。呼籲民眾組織政黨及從事相關活動，勿淪為中共統戰工具，共同維護我國自由民主，健全政黨政治發展。