敢花不手軟！12星座「最會花錢」Top5　獅子座只管爽不爽

▲命理專家分析12星座中誰最敢花。（圖／達志／示意圖）

文／阿谷老師

你是不是也有朋友是「月底喊窮卻剛買完限量球鞋？」或是明明存款不多，卻堅持「每天一杯精品咖啡？」其實花錢風格和星座性格大有關聯！這次就來揭曉「最敢花星座Top 5」，看看誰是花錢不手軟的王者，又有哪些星座在為生活質感刷得風生水起呢？

第一名｜獅子座

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獅子花錢只看爽不爽，不看剩多少。他們覺得「我值得最好的」，出手豪氣、送禮大方、穿搭有排面，哪怕月底吃泡麵也要先買下那件限量款。

第二名｜雙子座

雙子是變化系花錢王，一時買衣服一時買課程，一下手遊一下下午茶，人生不能無聊，錢包也不能太安靜，買東西像追劇，一刷停不下來。

第三名｜天秤座

天秤為了美，永遠有花不完的錢。保養、穿搭、裝潢、香氛，每一樣都要剛剛好、最有質感，他們追求生活品味，刷卡時手抖的是銀行不是他們。

第四名｜射手座

射手花錢超隨興，今天買機票、明天訂裝備，說走就走、說買就買，他們覺得錢是用來體驗世界的，不是存來看數字，月光族就是他們的浪漫名字。

第五名｜水瓶座

水瓶花錢邏輯很跳Tone，會為一張藝術海報刷卡，卻省吃儉用不叫外送，他們買的東西不一定實用，但一定夠酷、夠特別，沒人懂但他們超滿意。