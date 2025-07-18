醫療崩壞ING！2個月前排手術　禁食、灌腸「她苦等1整天」卻開不了

▲醫護人力吃緊。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

台灣醫療體系的困境逐漸浮上檯面，急診室塞車、病床難求的現象已非新鮮事，如今連預約手術也受到影響。台中婦產科醫師謝筱芸分享，患者2個月前就排定開刀，手術前一天住院、灌腸、禁食，等了整整一天，卻因為醫護人力不足，手術被迫取消，感嘆「醫療崩壞進行中」。

婦產科醫師謝筱芸在臉書發文，病患前一天住院，依指示配合灌腸、禁食，從半夜12點後滴水未進，只為了一場兩個月前就安排好的手術，但經歷了整整一天的等待後，原本預計下午能進行的手術，卻因為許多急產、出血等緊急刀而被擠掉，到了晚上手術室通知，「護理人力不足，今天開不了了」，病人只能無奈辦理出院，重新排隊等待下一次手術。

[廣告]請繼續往下閱讀...

醫師謝筱芸感嘆，這並非首次發生，三個月前也有病人經歷同樣情況，不過讓她感動的是，這些病人沒有抱怨，反而溫柔安慰「醫師，我知道你們也很辛苦。」她感謝病患的體諒，但每次親口道歉時，心中滿是歉意與無奈。

醫師謝筱芸透露，以前即使等到晚上七、八點，還是知道當天一定能開刀，但這一兩年情況轉變，醫護人力越來越吃緊，導致當天無法開刀的病患越來越多，那種「不確定感」令人焦慮，常常一邊動刀一邊擔心著，「這一刀，今晚開得了嗎？」「是不是又要讓她空腹一天，最後一場空？」

她直言「醫療崩壞確實正在發生中」，原本只是延後的手術，變成取消，「晚點能開」也變成「今天無法開」，這些默默配合、安靜等待的病人，值得更好的對待，而在第一線撐住體系的醫療人員，也需要社會更多的理解與支持。

貼文曝光，許多網友看了心疼，「現況就是如此...而且只會繼續崩壞...醫護疾呼多年，甚至咬牙撐過疫情，但等到的是一灘死水的環境」、「真的一房難求，急診轉病房…等，恢復室轉加護…等，加護轉病房…等」、「醫護人員也需要得到充足的休息，您們辛苦了」。