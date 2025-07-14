一堆人踩雷！領藥「1動作」惹怒藥師　網秒筆記：尊重體諒

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者呂佳賢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣醫護人力持續流失，而部分民眾的就醫習慣和禮貌不佳，更讓醫護人員心力交瘁。ICU醫師陳志金就幫藥師們發聲，發文列出「領藥十不」，掀起廣大共鳴，不少藥師也藉此喊話，「不要在櫃檯敲健保卡。」

【領藥10地雷】

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.不要沒繳費，就來領藥

各醫院都沒有先領藥，再付錢的服務。請先繳費，再領藥。不要吵說「為什麼領藥窗口不能繳費？」因為藥師只會數藥，不會數鈔票；另外，領藥不是排到「現做的」，而是「批次做好」再叫號、再排隊。

2. 不要催

要趕火車、公車、飛機等，有事要趕的人，不是只有你一個，還有人要趕回去餵小孩、趕回家煮飯、趕回家倒垃圾、還有要趕回家上廁所的，總之耐心等候吧！

3.不要排錯隊

單雙號有分流，不要排錯窗口，再來吵「為什麼輪到我不能領？」因為你的藥在「另一籃」，然後也不要插隊，藥師沒時間出來管理秩序和調解紛爭。

4.號碼沒到，不要排隊

藥師調劑是批次的，一批做好了，號碼跳出來，如果比你的「大」，再去排隊就可以！太早排隊，就是「佔著茅坑不拉屎」，影響人家領藥，因為即使排到你，你也無藥可領。

5.不要問藥師「我的號碼到了嗎？」

請看燈號再排隊！藥師的工作攸關用藥安全，沒辦法分心幫你查！

6.不要讓藥師分心

請讓藥師專心幫你核對身分、核對藥物，為了你的用藥安全，這個很重要！不要用健保卡「輕敲」桌面，這個聲音容易讓人抓狂，還有記得自己的名字和出生年月日。

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

7.領藥不要講電話

因為藥師需要跟你核對身份，和教導用藥！請先把你的電話講完再排隊！出示你的「健保卡」而不是你的「手機」。

8.不要忘記當面清點藥物

就跟你去銀行櫃檯領錢一樣，清點沒問題後再離開，這樣可以確保正確的藥物交付，也不會因為發生爭議，而必須花時間調閱監視器，證明彼此的清白。

9.不要請藥師幫你加個藥

要加什麼藥，去跟醫師談，藥師依醫囑調劑藥物，不能幫你多加藥！也不要一直問藥師，為什麼哪個藥沒有開？如果有疑慮，請去和醫師討論。

10.不要對藥師大小聲

我知道你從在停車場等車位、等電梯、等看診、等繳費、到了藥師這個「最後一關」，已經等待到一個臨界點；但是，為了你的用藥安全，請不要對藥師大小聲！

對此，網友們紛紛回應，「真是無奇不有的人」、「謝謝阿金醫師不厭其煩地為藥師發聲」、「還好這些規矩我都有遵守」、「太棒了，專業的提醒，但是好多人失去耐心，忙著看手機」、「尊重、互相體諒！謝謝陳醫師的提醒分享」。

另外，文章也釣出不少藥師，心有戚戚焉表示「聽到敲健保卡的聲音真的會一秒火大，無法心平氣和也會影響服務品質」、「最後藥師的提醒很重要，越敲越會把藥師的無明火燃起來」、「藥師常無辜成為病人在醫院等太久的洩憤目標，明明動作都已經很快了！無辜受氣，還要保持專業好好解釋提醒，太為難了」。