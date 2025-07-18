鎮北大將軍卸甲歸田！歷任花蓮北境重要崗位　和平所長榮退

▲分局長蘇立琮親自致贈玫瑰石板匾額，感謝王祝光（左）多年來的辛勞付出。（圖／新城警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局新城分局和平派出所所長王祝光於7月16日正式退休，結束其警界生涯，新城警分局特別舉行歡送儀式，由分局長蘇立琮親自致贈玫瑰石板匾額，感謝王所長多年來對治安與交通工作的辛勞付出，並祝福他退休生活愉快、身體健康。



王祝光所長為花蓮太魯閣族人，自民國77年起任職於保安警察第一總隊，後因思鄉情懷，於民國81年調返花蓮縣警察局服務，自民國97年起，王所長歷任新城分局合歡派出所、天祥派出所及和平派出所等山區與邊境勤務單位，足跡遍佈花蓮北境重要崗位，堪稱山區守護者及鎮北將軍。

▲▼分局全體同仁歡送，場面溫馨感人。



任職合歡與天祥派出所期間，王所長除熱心協助眾多受困遊客，並多次查獲通緝犯、非法槍械等刑案，對山區治安貢獻良多，深獲地方與旅客好評，而自民國105年起擔任和平派出所所長迄今九年，更是將守護家園的責任扛在肩上，和平所地處花蓮與宜蘭交界，是北花重要門戶，每逢假期大量車潮湧入，王所長總親自指揮交通，引導車流至深夜，只為確保道路順暢與用路人安全。





在0402台鐵太魯閣號事故與0403花蓮大地震等重大災難現場，王所長皆於第一時間到場指揮疏導與救援，展現警察臨危不亂的專業素養，平日更與宜蘭縣澳花派出所密切合作，共同打擊跨區犯罪，攜手維護邊境安全。此外，他也長期與慈善團體合作，關懷和平村內的弱勢族群，展現警察為民服務的暖心一面。



新城警分局長蘇立琮表示，王所長是一位既熱血又溫暖的警察典範，他的退休不僅是同仁的不捨，更是地方的一大損失，感謝他多年來的堅守與奉獻，祝福他在退休後能展開嶄新的人生篇章，享受平靜與健康的生活。

