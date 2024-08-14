豐樂園區主任榮退！花蓮市長贈匾　鄧翔云：難忘颱風和地震

▲豐樂產業園區服務中心主任鄧翔云屆齡退休，花蓮市長魏嘉彥頒贈賀匾祝福。（圖／花蓮市公所提供）

記者王兆麟／花蓮報導

經濟部產業園區管理局豐樂產業園區服務中心主任鄧翔云服務地方45年，屆齡退休，花蓮市長魏嘉彥為表彰其對於東部產業發展的卓越貢獻，日前特別邀請鄧主任成為公所的座上賓，並親自頒贈退休賀匾表達祝福。

鄧翔云，又或是地方廠商較為熟悉的名字鄧國賢，鄧主任曾在花蓮的美崙、光華、和平，宜蘭龍德、利澤，以及台東豐樂產業園區服務，也曾調任南港軟體工業園區長達四年半，可以說對東部產業發展相當熟悉。

工業是台灣的經濟命脈，長期為相關產業服務的鄧翔云主任，任職期間致力協助設廠新建廠房，也用心服務推動營運，而在期間令他印象最深刻的，莫過於面臨地震、颱風等天災威脅，嚴重損壞公共設施的經歷。

自服務了45年的工作岡位卸任，鄧翔云放心交棒，他表示，心態相當輕鬆，未來要先暫時好好休息，在家和老伴帶孫，享受人生旅程的每一段風景。

魏嘉彥親自頒發賀匾，恭賀鄧翔云主任榮退，他表示，鄧主任對東部產業發展功不可沒，作為公部門與廠商間的橋梁，居中協調幫助排除困難，也成為業者們的後盾，相信大家雖然不捨，但也都給予祝福。