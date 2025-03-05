從警39年！士林豪宅區所長幽默道別：樹葉落下，打到的都是董事長

▲北市士林分局永福派出所陳福加所長，從特勤到基層熱血從警39載榮退。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市士林分局永福派出所所長陳福加日前榮退，從警39年，歷經特勤隨扈、交通車隊護衛及基層勤務。他曾在北市交大負責李登輝、連戰特勤車隊護衛，後轉調陽明山永福派出所，維護豪宅區治安、處理山區勤務。他笑說：「這裡樹葉掉下來，打到的都是董事長！」雖不捨離開崗位，他期待陪伴家人，享受平凡生活。

「當警察，沒有選擇簡單的路，而是選擇了責任。」回顧過往，陳福加19歲從澎湖小漁港踏入警界，懷抱對正義的熱忱，從特勤車隊的高速奔馳，到陽明山的靜謐巡守，無論在哪個崗位，他始終如一。特勤時，他馳騁車隊，保障元首安全；基層時，他日夜巡邏，維護社區安寧。39年的堅守，不僅是一份職責，更是一種對使命的執著。

歷經天母、後港、溪山等派出所，直面基層治安挑戰，最終擔任士林分局永福派出所所長，負責維護仰德大道三段一帶的治安。該區為台北知名豪宅區，聚集許多企業家與上市公司董事長，警務工作相較於治安熱區更講求低調與細緻。他笑說：「這裡連樹葉掉下來，都能打到董事長！」幽默的話語，巧妙點出該區的特殊性，也為他的從警生涯增添一抹獨特風景。

日前，分局內部特別舉辦送別儀式，向即將榮退的陳福加致意。分局長陳瑞基親自創作祝福語，並送上：「福星高照永福地，加油治安創佳績，永懷正義心不變，福滿士林共前行。」現場氣氛溫馨，許多同仁難掩不捨，紛紛感謝他多年來的付出，並誠摯祝福他開啟嶄新人生。

回首39載警察生涯，陳福加深知，從警不僅是一份職業，更是一種責任與信念。他笑言：「一日警察，終生警察。」雖即將卸下制服，回歸平凡生活，但多年來的堅持與使命感，早已融入血脈，成為生命的一部分。未來，他期待放慢步調，陪伴家人，細細品味生活點滴，然而，那份守護社會的初心，依舊不變。