六大長照協會赴立院提五大訴求　籲健全法規、減輕產業壓力

▲六大長照協會17日赴立法院出席公聽會，針對政策與法規提出五大訴求。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應即將上路的長照3.0政策，全國六大長照協會於17日赴立法院參與「長照機構現況與發展」公聽會，針對法規缺口與產業困境，提出五大訴求，與會協會強調，當前制度未能完整反映機構實務需求與財務壓力，呼籲衛福部及相關部會正視政策調整與稅負改革，讓長照體系能永續運作、家庭負擔得以減輕。

本次行動由台灣長照社團法人協會暨台南市長期照護發展協會理事長潘新傳號召，聯合桃園、新北、全國聯合會及護理之家協會理監事及業者，共約60人出席。潘新傳指出，長照已不再是純粹的社福事業，而是橫跨經濟、社會與就業的實質產業。他呼籲新政策應保障照顧者選擇權與尊嚴，並以使用者需求為核心規劃。

會中明確提出五項訴求，包括：一、護理人員夜間津貼應比照醫院制度；二、住宿型機構納入給付辦法並依失能等級給付；三、兼任護理人力納入法定人力計算；四、調整法人機構課稅基準；五、放寬收費標準，改採「核備制」取代現行覈定機制。業者分享現場困境，並與衛福部長照司、照護司、主計處及財政部代表逐一展開對話。

潘新傳理事長感謝立委張宏陸促成本次溝通平台，並指出若未能及時回應產業現況，恐影響照顧服務品質與家庭選擇權。他強調，未來不排除再次北上與中央部會協商，期盼能在115年長照3.0正式實施前，建構更完善、可持續的制度基礎，真正實現「在地老化、服務彈性」的政策目標。