立院放行國土韌性預算1500億　先進國都在強化！芬蘭也主動分享經驗

▲芬蘭也透過社群媒體，跟台灣民眾分享韌性經驗 。（圖／芬蘭商務辦事處）



記者陶本和／台北報導

立法院11日三讀「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，雖然拿掉台電千億補貼，改為2300億普發現金1萬元，但放行國土韌性預算1500億。事實上，國土韌性的議題，已是世界各國關注的議題，美國在台協會（AIT）處長谷立言就提及此議題；而芬蘭商務辦事處也透過社群，跟台灣民眾分享芬蘭在全民防衛與社會韌性的準備經驗。

立法院會11日則處理「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，經藍綠白三黨表決大戰後，最後通過國民黨團版本，名稱改為「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」。根據其內容，雖然拿掉台電千億補貼、改2300億普發現金一萬，但放行國土韌性預算1500億，總計經濟規模5400億。

其中，國土韌性的議題，總統賴清德在去年6月成立「全社會防衛韌性委員會」，並執行桌上推演外，還在各個城市進行韌性演習。事實上，建構社會韌性並不是只有台灣在做，準備工作也不是只有針對戰災，世界先進國家都在增強複合式災害下的應變能力。

北約日前重新發布「全社會準備」的報告，給北約各國指引中有七個指標，分別為：第一，北約各會員國確保政府持續運作；第二，確保能源穩定供給；第三，確保大規模人群移動時，要可以有效的進行安排；第四，食物跟水資源的充分供給與韌性；第五，大規模傷患的有效處置，醫療資源阻礙下的應對；第六，持續維持民間溝通，以及第七交通系統韌性。

另外，法國也對全國民眾宣布要發放「生存手冊」，也是另類的全民防衛手冊概念，內容預計是給予民眾指引，在危急時刻有三天自主供應的儲備水跟食物，以及防災包內要準備的物品等。

美國在台協會處長谷立言近日在「美國249週年獨立紀念日慶祝晚會」上也公開表示，台灣持續打造防禦能力，以因應如網路攻擊等灰色地帶活動。他說，台灣面對災難時所展現的韌性，於2024年的花蓮地震後拯救了許多生命，而台灣頂尖的緊急事件第一線應變人員，也在土耳其和日本遭遇天災後，提供了援助。



谷立言指出，為推動全社會韌性，與台灣及日本、澳洲、加拿大等夥伴透過「全球合作暨訓練架構（GCTF）」採取了多項重要行動。

此外，芬蘭商務辦事處也透過社群媒體表示，芬蘭向來重視全民防衛與社會韌性，政府建議每位居民在危機發生前，至少備妥可供 72 小時使用的基本物資：包括食物、飲用水、必要藥品與現金等，以應對突發事件或生活中可能發生的中斷情況。

芬蘭政府亦提供民眾完整的備災指南，涵蓋日常準備、危機溝通與庇護所資訊，鼓勵人人為自己的安全負責，也為整體社會建立更強的韌性。