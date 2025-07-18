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社會 社會焦點 保障人權

頂大男為養家急辦貸款　竟淪詐團共犯！1原因獲緩刑

記者黃翊婷／綜合報導

中部一名取得頂大學士後法律相關學位的男子A，因無業還要扶養有特殊情況的女兒，於是上網尋求貸款管道，結果卻誤入詐團陷阱，導致9名受害人損失58萬元，他也因此挨告。法官日前審理之後，考量到A男已與其中7人成立調解或和解，犯後態度良好，最終依法判處他有期徒刑1年，併科罰金5萬元，緩刑3年。

▲桃園市謝姓男子對女性友人持續追求，多次到工作地點送美食、簡訊問候均未果，女子多次向法院聲請保護令，但謝男依然持續騷擾。（示意圖／視覺中國CFP）

▲A男為了辦理貸款，卻誤入詐團陷阱，反而成了詐團的利用工具。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，A男去年6月間透過臉書結識一名黃姓網友，對方聲稱可以協助辦理貸款，但必須先提供金融機構帳戶資料以便匯款，後續還要配合提款及購買點數；接著，他便將自己的銀行帳戶資料，透過LINE傳送給黃男，並且依照黃男指示進行提款，再用提領的錢購買虛擬點數，最後將點數序號交給對方。

後來9名受害人發現被騙，共計損失58萬元，憤而決定報警、提告。A男到案之後供稱，黃男說他的貸款如果想要快速撥款，就要先提供帳戶資料，他不知道買點數是有問題，他只是為了辦理貸款，才會在不知情的情況下，做出上述這些行為。

法官檢視A男與黃男之間的對話紀錄，發現A男確實多次詢問黃男貸款何時可以核撥，並在帳戶遲遲沒有錢入帳、個人資金也被偷走的情況下，傳訊息質問對方是否真的是銀行業者，還要求提供銀行地址、希望當面見面；當時黃男聲稱自己真的是銀行業者，雙方不僅進行語音通話，黃男甚至出示身分證照片，結果A男向銀行核對發現查無此人，氣得要求黃男還錢。

法官認為，A男有多年工作經驗，也曾向多家銀行辦理貸款，應當知道向銀行申請貸款時，銀行不會要求借款人提供帳戶資料或配合提款，況且從他和黃男的對話紀錄也可以知道，他並非毫無警覺，但仍為了借貸的一線希望，一錯再錯。

法官表示，考量到A男過去沒有前科，事後也與其中7名受害人達成調解或和解，並賠償完畢，犯後態度堪稱良好，最終依共同犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，判處他有期徒刑1年，併科罰金5萬元，罰金得易服勞役50日，緩刑3年，緩刑期間應付保護管束，還要參加3場法治教育課程，全案仍可上訴。

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