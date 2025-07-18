民眾黨下一步／黃國昌開金嗓？　黨代表提案每任主席要辦演唱會

▲民眾黨黨主席黃國昌。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨8月10日將舉辦黨代表大會暨黨慶活動，由於前黨主席柯文哲身陷囹圄，此次將是民眾黨首次在沒有柯文哲的狀態下舉行。面對「2年條款」存廢的棘手問題，有不少黨代表提案，今（18日）正式展開連署；有趣的是，還有黨代表提案，主張延續前主席柯文哲創立的特色選舉文化，「提議每任黨主席舉辦個人演唱會，吸引更多不同世代民眾的關注」。

針對「2年條款」存廢的討論，據掌握，存、廢的討論聲音都有，有黨代表提案暫不執行，主張要讓戰力延續，且2026將至，戰前換將乃兵家大忌；至於主張落實執行者，不外乎認為要發揚政黨誠信、培養更多人才；但也有黨代表提案本屆暫擱討論，盼能設計更完善的檢驗制度。

此外，日前已在臉書上說明提案「2年條款」要記名表決的基隆市黨代表卓志鋼，其提案指出，若由少數人未經記名與透明程序推翻制度，將動搖黨的誠信與公信力，因此主張重大政策表決應採記名方式，落實責任政治。

卓志鋼主張，本黨涉及重大政策之表決，應採記名表決並公告投票紀錄。所謂重大政策，包含變更選舉承諾事項（例如：不分區立委2年條款）、政黨核心政策之修正或推翻、影響層面擴及非黨員支持者之決策調整等。

卓志鋼另個提案也提到，要將各地方黨部主委列為選舉決策委員會（選決會）的必要成員，確保地方實情與民意能夠直接反映於選舉策略之規劃與推動。並優先邀請該區域、非本黨的社會賢達人士，使其建言更具地方理解與代表性。

另一方面，也有黨代表提案，應增強黨主席的聲量及創造與他黨不同的政黨特色，主張延續前主席柯文哲創立的特色選舉文化，「提議每任黨主席舉辦個人演唱會，以有別於傳統的造勢模式，吸引更多不同世代民眾的關注」，不只可提升網路聲量外，也能藉由多元活潑的內容，讓民眾看到政治也能溫馨、喜樂與和諧。

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