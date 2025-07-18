民眾黨下一步／810黨代表大會提案曝　「2年條款」存廢掀激戰

▲民眾黨的「2年條款」攸關8位立委是否交棒，本屆黨代表大會掀起激辯。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨8月10日將舉辦黨代表大會暨黨慶活動，對於不分區立委「2年條款」的存廢，有不少黨代表提案，存、廢的討論聲音都有，今（18日）正式展開連署。據了解，有黨代表提案暫不執行，主張要讓戰力延續，且2026將至，戰前換將乃兵家大忌；至於主張落實執行者，不外乎認為要發揚政黨誠信、培養更多人才；但也有黨代表提案本屆暫擱討論，盼能設計更完善的檢驗制度。

由於前黨主席柯文哲身陷囹圄，此次將是民眾黨首次在沒有柯文哲的狀態下舉行黨代表大會，但眼前馬上要面臨「2年條款」存廢的棘手問題，攸關黨內下一個階段的權力分配。因此，有不少黨代表紛紛私下運作，盼要廢止「2年條款」；同時也有黨代表擔憂人才培養、政黨誠信，因此主張繼續維持。

根據黨內規劃，黨代表提案時間自9日起、14日下午5點截止，連署期間預計在18日上午9點起至21日下午5點截止。依規定，黨代表提案要成案，最終仍要在18日開放連署系統後，透過網路連署15人才可成案，後續即可進入黨代表大會討論。

據了解，針對近期黨內熱議的兩年條款存廢問題，有不少黨代表都透過提案方式表達自己的觀點，有人提案暫時不執行2年條款，考量現實狀況與訂定2年條款時不同，非常時期該有非常做法；也有主張落實執行，讓更多的政治素人有機會可以增加實際實戰經驗，為了2028立委選舉佈局；還有人提案暫時擱置討論2年條款存廢。另外，還有黨代表提案為了增強黨主席的聲量及創造與他黨不同特色，提議每任黨主席舉辦演唱會。

據掌握，有黨代表提案暫不執行不分區立法委員2年條款，理由是前主席柯文哲現正面臨司法迫害，認為民眾黨現在正面臨艱困局面，與當初訂2年條款時已不同，非常時期該有非常做法。

該提案指出，2026選舉是民眾黨存續生死之戰，現任立委已耕耘各縣市將近2年，累積許多人脈及選民服務案件，應擔起為黨出征參選或是輔選責任區之重責大任。且目前由黃國昌帶領的立院黨團是黨內最強戰力團隊，戰前換將是兵家大忌，自我削弱立院黨團戰力也會正中民進黨下懷，故建請暫不執行2年條款。

此外，主張執行派也有不少提案，主張論點仍是2年條款能讓更多政治素人有機會增加實戰經驗，著眼2028立委的選舉佈局。提案指出，若廢除2年條款，2028年民眾黨將只剩13位有立委經驗之候選人，反觀若執行，將有21位有立委經驗者，可以讓民眾黨光速翻倍追上國、民兩大黨。

另外，考量當初大肆宣傳2年條款，社會各界都在關注，因此也牽涉到誠信問題。該提案直言，民間不斷謠傳民眾黨搖擺不定、沒信用，若這時廢除2年條款，會出現更多這種聲音，民眾黨勢必走出與兩大黨不同的做法。

至於卸任立委的去向，該提案認為，可以接任後8位立委的顧問，讓經驗跟資訊可以傳承，理念以及推動的法案延續。卸任的8位立委，也能在2026年擔任選區金雞母，帶領候選人參戰。

也有黨代表認為，2年條款若只在本次黨代表大會做出存廢與否之決定，尚嫌未經充分討論，且未有充足時間驗證接任立法委員是否有能力、可履行接任前應執行的承諾，因此主張擱置在本屆黨代表大會決議2年條款存廢問題，給予黨內最高民意機關，充分檢驗其制度設計與承諾履行情況之時間。

●還想看更多...

►民眾黨下一步／黃國昌開金嗓？ 黨代表提案每任主席要辦演唱會

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）