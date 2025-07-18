　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨下一步／810黨代表大會提案曝　「2年條款」存廢掀激戰

▲▼民眾黨團 記者會 立法院 批評民進黨再度癱瘓國會 時事回應。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨的「2年條款」攸關8位立委是否交棒，本屆黨代表大會掀起激辯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨8月10日將舉辦黨代表大會暨黨慶活動，對於不分區立委「2年條款」的存廢，有不少黨代表提案，存、廢的討論聲音都有，今（18日）正式展開連署。據了解，有黨代表提案暫不執行，主張要讓戰力延續，且2026將至，戰前換將乃兵家大忌；至於主張落實執行者，不外乎認為要發揚政黨誠信、培養更多人才；但也有黨代表提案本屆暫擱討論，盼能設計更完善的檢驗制度。

由於前黨主席柯文哲身陷囹圄，此次將是民眾黨首次在沒有柯文哲的狀態下舉行黨代表大會，但眼前馬上要面臨「2年條款」存廢的棘手問題，攸關黨內下一個階段的權力分配。因此，有不少黨代表紛紛私下運作，盼要廢止「2年條款」；同時也有黨代表擔憂人才培養、政黨誠信，因此主張繼續維持。

根據黨內規劃，黨代表提案時間自9日起、14日下午5點截止，連署期間預計在18日上午9點起至21日下午5點截止。依規定，黨代表提案要成案，最終仍要在18日開放連署系統後，透過網路連署15人才可成案，後續即可進入黨代表大會討論。

據了解，針對近期黨內熱議的兩年條款存廢問題，有不少黨代表都透過提案方式表達自己的觀點，有人提案暫時不執行2年條款，考量現實狀況與訂定2年條款時不同，非常時期該有非常做法；也有主張落實執行，讓更多的政治素人有機會可以增加實際實戰經驗，為了2028立委選舉佈局；還有人提案暫時擱置討論2年條款存廢。另外，還有黨代表提案為了增強黨主席的聲量及創造與他黨不同特色，提議每任黨主席舉辦演唱會。

據掌握，有黨代表提案暫不執行不分區立法委員2年條款，理由是前主席柯文哲現正面臨司法迫害，認為民眾黨現在正面臨艱困局面，與當初訂2年條款時已不同，非常時期該有非常做法。

該提案指出，2026選舉是民眾黨存續生死之戰，現任立委已耕耘各縣市將近2年，累積許多人脈及選民服務案件，應擔起為黨出征參選或是輔選責任區之重責大任。且目前由黃國昌帶領的立院黨團是黨內最強戰力團隊，戰前換將是兵家大忌，自我削弱立院黨團戰力也會正中民進黨下懷，故建請暫不執行2年條款。

此外，主張執行派也有不少提案，主張論點仍是2年條款能讓更多政治素人有機會增加實戰經驗，著眼2028立委的選舉佈局。提案指出，若廢除2年條款，2028年民眾黨將只剩13位有立委經驗之候選人，反觀若執行，將有21位有立委經驗者，可以讓民眾黨光速翻倍追上國、民兩大黨。

另外，考量當初大肆宣傳2年條款，社會各界都在關注，因此也牽涉到誠信問題。該提案直言，民間不斷謠傳民眾黨搖擺不定、沒信用，若這時廢除2年條款，會出現更多這種聲音，民眾黨勢必走出與兩大黨不同的做法。

至於卸任立委的去向，該提案認為，可以接任後8位立委的顧問，讓經驗跟資訊可以傳承，理念以及推動的法案延續。卸任的8位立委，也能在2026年擔任選區金雞母，帶領候選人參戰。

也有黨代表認為，2年條款若只在本次黨代表大會做出存廢與否之決定，尚嫌未經充分討論，且未有充足時間驗證接任立法委員是否有能力、可履行接任前應執行的承諾，因此主張擱置在本屆黨代表大會決議2年條款存廢問題，給予黨內最高民意機關，充分檢驗其制度設計與承諾履行情況之時間。

●還想看更多...

►民眾黨下一步／黃國昌開金嗓？　黨代表提案每任主席要辦演唱會

▲民眾黨主席黃國昌出席「720民主起義」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
583 2 3975 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／南韓最大頒獎典禮「金唱片」在台灣辦　登上大巨蛋
輕颱薇帕增強中！　暴風圈會再擴大
砸23萬做人工陰莖！最後只剩9cm氣炸
台東大哥當面讚「妳好像李多慧」！本尊：我就是…親民舉動全被拍
快訊／史上最長會期！　立法院確定延會到8月31日
假AI投資多人上當！　被騙11.6億
LIVE／薇帕外圍環流傍晚殺到　氣象署最新說明
快訊／海警發布　首波警戒範圍曝
逆轉確定！蔡易餘20萬不用賠了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

漢光41號演習最終日！馬祖軍民演練空襲應變　展堅實防衛韌性

快訊／史上最長會期！　立法院確定延會到8月31日

這也能吵？綠委不滿白委排隊「解壓縮」對罵　綠白互撕海報火藥味濃

卓榮泰普發1萬內心交戰　趙少康：政府最會哭窮裝給誰看啊

賴清德喊「中華民國派反共台派護台」　趙少康轟鬼話：只對內找敵人

轟國民黨普發1萬「空頭支票」　律師：全球沒有國會違憲發現金案例

民眾黨下一步／黃國昌開金嗓？　黨代表提案每任主席要辦演唱會

潘孟安率大法官被提名人拜會綠黨團　盼獲51位立委共同支持

民眾黨下一步／810黨代表大會提案曝　「2年條款」存廢掀激戰

快訊／跟大象斑馬說掰掰！　趙少康為了羅智強放棄東非動物大遷徙

【防空警報響起】地瓜還在烤...但老闆已經跑去趴地抱頭避難了XDD

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【嘴硬的阿嬤】說不帶孫，結果嬰兒一出生她就投降了XD

【讓個車位遇到偶像】球迷停車場遇到王建民！超炸新髮型曝光XD

【女足抽血案】不希望抹滅周台英國腳傳奇！簡奇陞：若道歉我們絕對接受

趙露思愛犬直播失控狂吠　她冷靜訓話「手動閉麥」

【真．男上加男】怕被抓疊坐副駕！連撞6車 酒測結果讓人吐血XDDD

賴清德當蔣萬安面喊「中華民國派反共！台派護台」

我把拔誰都不能欺負！#騙人生女兒

【演習還逗留！】男無視演習街上逗留　勸導不聽遭警帶走

漢光41號演習最終日！馬祖軍民演練空襲應變　展堅實防衛韌性

快訊／史上最長會期！　立法院確定延會到8月31日

這也能吵？綠委不滿白委排隊「解壓縮」對罵　綠白互撕海報火藥味濃

卓榮泰普發1萬內心交戰　趙少康：政府最會哭窮裝給誰看啊

賴清德喊「中華民國派反共台派護台」　趙少康轟鬼話：只對內找敵人

轟國民黨普發1萬「空頭支票」　律師：全球沒有國會違憲發現金案例

民眾黨下一步／黃國昌開金嗓？　黨代表提案每任主席要辦演唱會

潘孟安率大法官被提名人拜會綠黨團　盼獲51位立委共同支持

民眾黨下一步／810黨代表大會提案曝　「2年條款」存廢掀激戰

快訊／跟大象斑馬說掰掰！　趙少康為了羅智強放棄東非動物大遷徙

1.6億打造高鐵災難！李李仁「憋氣肉搏」險窒息：看到人生跑馬燈

巨乳妹賣淫脫光後「胸部大縮水」！3老司機控詐騙　極樂4P夢碎報警

聯合國安理會緊急會議　敘利亞指控：以色列破壞敘國穩定

「基隆－石垣島」渡輪擬9月開航　旅遊業者：恐衝擊離島觀光

快訊／台中近16萬戶無預警停水29小時　中午全面恢復供水

颱風夜誤闖民宅！ 83歲嬤喊「來喝茶」嚇壞屋主　枋寮警解圍

台中行人違規畫面太驚悚　警45天開871張罰單....全是貪快

陸老人離世留2千萬遺產無人繼承　全網尋顧姓親人接贈

「無照必罰」開鍘！賴皮男欠11萬罰款　屏東分署強制執行全還清

輕颱薇帕增強中「暴風圈會再擴大」　今晚到明天花東豪雨炸裂

趙露思愛犬直播失控狂吠　她冷靜訓話「手動閉麥」

政治熱門新聞

快訊／網傳確定不普發一萬　綠黨團否認：行政院尚未決定發不發

沒錢普發1萬？卓榮泰臉書遭洗版

普發現金要舉債千億　卓榮泰3張圖解釋

王義川又翻車！公報夾反罷文宣「時間軸」曝光

快訊／跟大象斑馬說掰掰！　趙少康為了羅智強放棄東非動物大遷徙

顏清標父親辭世！顏寬恒發文緬懷阿公

八里爆公報夾反罷文宣　區公所緊急澄清

詐騙園區75台人被抓　外交部跟柬埔寨要名單

快訊／史上最長會期！　立法院確定延會到8月31日

普發1萬需舉債1014億！卓榮泰曝內心非常交戰　盼到立院說明

她還原台師大「血論文」完整經過　點名周台英涉強制、侵占甚至貪汙

賴清德當蔣萬安面喊「中華民國派反共！台派護台」　反併吞護主權

轟國民黨普發1萬「空頭支票」　律師：全球沒有國會違憲發現金案例

卓揆酸普發現金法盲　徐巧芯：那你敢釋憲嗎

更多熱門

相關新聞

民眾黨下一步／黃國昌開金嗓？　黨代表提案每任主席要辦演唱會

民眾黨下一步／黃國昌開金嗓？　黨代表提案每任主席要辦演唱會

民眾黨8月10日將舉辦黨代表大會暨黨慶活動，由於前黨主席柯文哲身陷囹圄，此次將是民眾黨首次在沒有柯文哲的狀態下舉行。面對「2年條款」存廢的棘手問題，有不少黨代表提案，今（18日）正式展開連署；有趣的是，還有黨代表提案，主張延續前主席柯文哲創立的特色選舉文化，「提議每任黨主席舉辦個人演唱會，吸引更多不同世代民眾的關注」。

「普發一萬元」的民粹陷阱　暴露在野黨犧牲台灣長期發展

「普發一萬元」的民粹陷阱　暴露在野黨犧牲台灣長期發展

你今天恐懼與仇恨了嗎？

你今天恐懼與仇恨了嗎？

藍營加碼普發一萬「要舉債1014億元」　綠：羊毛出在羊身上

藍營加碼普發一萬「要舉債1014億元」　綠：羊毛出在羊身上

梁文傑：當年的黃國昌　就是現在的沈伯洋

梁文傑：當年的黃國昌　就是現在的沈伯洋

關鍵字：

柯文哲民眾黨黃國昌

讀者迴響

熱門新聞

Coldplay演唱會意外成抓姦現場

台網美馬國被逼陪酒！黑警勒索完：我去洗澡準備

Coldplay抓姦「300億CEO偷吃HR」　旁邊尷尬女子也有事

夏日1神器在蝦皮賣是違規　13賣家被罰了

2大助威準薇帕長超胖　3天雨量驚人

阿滴陷憂鬱2度試圖輕生

快訊／薇帕颱風路徑往北偏　氣象署11:30發海警

快訊／輕颱「薇帕」凌晨生成！　最新路徑曝光

賓士2女演習停市高開心擺拍　警出手最高開罰33.6萬

陳艾琳花店被爆「資遣懷孕員工」！

關聖帝君生日到了！專家警告「6類人」別拜

38E應召女被剝皮！　血汗賣肉價曝光

薇帕颱風「大隻到有點令人害怕」　專家：海警擦邊球

Coldplay演唱會抓包他不倫小三！網瘋傳CEO道歉聲明

中華隊別想了？卡仔想加入美國隊！

更多

最夯影音

更多

【防空警報響起】地瓜還在烤...但老闆已經跑去趴地抱頭避難了XDD

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【嘴硬的阿嬤】說不帶孫，結果嬰兒一出生她就投降了XD

【讓個車位遇到偶像】球迷停車場遇到王建民！超炸新髮型曝光XD

【女足抽血案】不希望抹滅周台英國腳傳奇！簡奇陞：若道歉我們絕對接受

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面