她還原台師大「血論文」完整經過　點名周台英涉強制、侵占甚至貪汙

▲台師大女足抽血案女學生說明。（圖／記者徐文彬攝）



記者杜冠霖／台北報導

台灣師範大學女足隊爆出「抽血換學分」的「血論文」醜聞。時代力量黨主席王婉諭今（18日）還原整起事件經過，並表示，這件事情還有很多部分需要一起關注，例如體育署長為何神隱？在野黨立委為何神隱？至於周教練，除了強制、侵佔之外，還可能涉入貪污治罪條例的不正利益？

王婉諭表示，檢調昨晚正式對師大展開搜索。這代表，現在周教練不只面對可能解聘的行政調查，還要面對刑事犯罪的追究。問題是，這個案件，不只歷時七年，更在去年底就有立委陳培瑜開始協助發聲。檢調為什麼直到現在才啟動調查？教育部明知學校的懲處過輕，為什麼等到輿論燒起來才重啟審議？師大為什麼第一時間敢撒謊，後續還想輕輕放下？如果不是輿論延燒，師大是不是有可能全身而退？周教練甚至有可能繼續站上講台？

王婉諭指出，其實，政治某種層面來說真的很現實。我在立法院接過無數陳情案，要讓行政機關動起來，有的時候，即便有民代的監督，仍然需要輿論的關注和被害者的勇敢，才能讓整個官僚系統撕開傷口、揭開傷疤。因此，我非常敬佩，不畏這些風險，依然為同儕站出來的師大同學們。

對於整起事件，王婉諭指出，這幾天，我分享了很多學生的故事。今天，該來好好梳理整個事件的來龍去脈：到底誰該負責？又有哪些關鍵疑點仍未釐清？孩子被強迫抽出的血，背後到底是什麼研究計劃？這其實是「國科會精準運科研究計畫2.0」的一個子計畫。

王婉諭還原，這項計劃名稱叫「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」，由國科會出資近 2700 萬，從 2023 年開始執行。學生們一直以為那是訓練的一部分，是為了提升表現。直到後來，他們才發現這是一場未事先經過他們同意的實驗。這項研究計劃背後，有兩個主導者。

王婉諭表示，第一個，是周台英教練，他既是訓練現場的執行者，也是研究計畫的負責人之一，學生就是在他的要求下，安排抽血。第二個，是陳忠慶教授，他是研究共同主持人，而且，他也是周台英博士論文的指導教授。

王婉諭質疑，強迫抽血，到底是從何時開始的？根據受害學生簡奇陞所述，她從高三升大一的暑假開始配合抽血，如今已經畢業。而陳培瑜委員先前召開記者會也提到，類似情形最早也可回溯至七年前。但是，國科會這個計畫，從 2023 年才開始，之前的血，被抽去哪了？

王婉諭表示，周台英在聯合報的獨家報導說，這個計劃才執行兩年，所以這些指控讓他不解。但，詭異的是，周台英教練在接受東森新聞的獨家報導時卻又說：「107 年第一次做實驗時，抽血護士沒來，我請助理抽血，這有瑕疵我承認。」周教練，所以，107 年的時候，你在做什麼實驗？這種抽血的研究計劃早就開始了？

對於該起事件，王婉諭直言，對於這個疑惑，這幾天網路上有人好像找出了答案。在學術網站上，周台英、陳忠慶，近年來用相同套路發了四篇論文。這些研究內容，清一色都是以女子足球員為對象，研究內容集中在訓練後的生理變化觀察，重點是不同條件對選手恢復與表現的影響。

王婉諭指出，其中，研究方式也不乏包含連續抽血、訓練後即刻採樣、數日追蹤等程序，幾乎都符合學生們的指控。至於最早開始的研究，可以回溯到 2019 年國科會的「生育光線介入對臺灣優秀女子足球員足球模擬比賽疲勞恢復之影響」研究，接著是 2022 年「穿著遠紅外線大腿織物對女子足球選手密集足球模擬比賽的運動表現及恢復之影響」計畫。

王婉諭表示，除此之外，周台英去年完成的博士論文「運動科學支援介入對女子足球員預防運動傷害及提升運動表現之影響」疑似也是在同樣的框架下進行。這幾個計劃，是否通通都涉及違法、強迫學生抽血的行徑？這是現在所有相關行政部門應該要調查清楚的問題。

