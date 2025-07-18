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薇帕生成！　專家曝下週「熱帶系統」50％襲北台：來者不善

▲▼輕度颱風薇帕潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署）

▲輕度颱風薇帕潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導　

輕度颱風薇帕今天凌晨2時生成，下午起外圍水氣移入，東半部轉有局部陣雨。另外，下週有一個「來者不善」的熱帶系統發展，侵襲北台灣機率高達50％。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今(18)日西半部晴朗午後雨、仍炎熱，注意防曬、防中暑；下午起「薇帕」外圍水氣移入，東半部轉有局部陣雨。

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各地區氣溫為：北部25至37度、中部23至36度、南部23至36度、東部23至35度。

▲▼薇帕颱風暴風到達時間及機率。（圖／翻攝中央氣象署）

▲薇帕颱風暴風到達時間及機率。（圖／翻攝中央氣象署）

週六、週日(19、20日)「薇帕」通過巴士海峽、進入南海，受外圍環流影響，西半部轉有陣雨，東半部及屏東則有「大量降雨」的潛勢。下週一至週四(21至24日)則與「季風低壓」挾帶大量水氣，以及另一「熱帶系統」在其內的發展及動向有關，台灣因此很容易遇「致災」天氣；但確切演變，需再觀察。

最新(18日2時)氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，「薇帕」於今(18日)晨2時成形，與最新(17日20時)歐洲系集模式(ECMWF左圖)皆顯示，今日至下週二(18至22日)「薇帕」中心通過巴士海峽，進入南海，登陸廣東，發布「海警」的機率雖較低，但不能完全排除。

▲▼下週三(23日)20時暴風圈侵襲機率圖顯示，北台灣被侵襲機率，最高達50%。（圖／洩天機教室）

▲下週三(23日)20時暴風圈侵襲機率圖顯示，北台灣被侵襲機率，最高達50%。（圖／洩天機教室）

此外，下週一至週四(21至24日)各國模式顯示，「季風低壓」內還有另一「熱帶系統」發展，其中不乏「來者不善」、且具「嚴重威脅」的模擬路徑；歐洲系集模式50次的模擬亦顯示，北台灣被侵襲機率，最高達50%(右圖)。各國模式皆持續調整中，應密切觀察。

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