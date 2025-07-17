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法院爆衝突！信義鄉長涉貪收押首現身　鄉親「想加油」拉扯法警

記者許權毅／台中報導

台中地院今早審理南投縣信義鄉長全志堅貪污案，一早9點多就有大批全志堅的親友到場，約莫30多人擠爆第十法庭內外。約3小時後，全志堅準備還押，大量鄉親擠滿法院走道，有不聽法警勸告，想靠近全志堅，遭法警拉開、大聲喝止，甚至有人動手推法警，瞬間演變成嚴重衝突。

▲▼全志堅開庭衝突。（圖／記者許權毅攝）

▲南投信義鄉長全志堅涉貪開庭，全的親友鄉親跟法警爆發衝突。（圖／記者許權毅攝，下同）

去年4月3日發生花蓮大地震後，信義鄉公所、鄉代會接獲民眾陳情反應一處蓄水池爆裂，鄉長全志堅利用修復工程機會，由鄉代會主席李國源主導通過追加預算案，向廠商收取回扣，全志堅分得45萬，遭檢警偵辦。

▲▼全志堅開庭衝突。（圖／記者許權毅攝）

▲▼全志堅的親友想上前靠近，遭法警拉開。（圖／記者許權毅攝）

▲▼全志堅開庭衝突。（圖／記者許權毅攝）

今年3月，全志堅到庭說明，結果被當庭逮捕收押禁見至今，案件今（17）日台中地院進行審理，一早就有大批信義鄉親、全志堅親友攜家帶眷遠從信義鄉跑來台中，經記者目測，至少約30人，從剛出生幼嬰到年邁長者都有。

全志堅約9點28分被帶至第十法庭，民眾立刻簇擁喊「鄉長加油！」還有親友對疑似全志堅孩子說「相信爸爸」等語。經今日傳訊證人交互詰問，時間約3小時多，均無親友離開，在庭外守候，庭內旁聽席也全滿，連記者都沒辦法進入。

今日12時23分，全志堅準備還押，法警事先就向民眾說明，雖全志堅已解除禁見，但目前仍不得有接觸行為，要求民眾站立走道兩旁，不料話才剛說完，一名馬尾女子就上前要靠近全志堅，立刻被法警拉開，另名年輕男子疑似不滿法警力道大，上前推了法警一把。

▲▼全志堅開庭衝突。（圖／記者許權毅攝）

▲大批親友今早9點就到庭守候。（圖／記者許權毅攝）
衝突瞬間爆發，民眾紛紛往全志堅旁方向靠攏，法警喝斥「我在戒護你在幹嘛！誰再靠近就辦誰！」隨後旁人勸架，全志堅立刻被帶走，支援法警趕來，把民眾趕離。

全志堅辯護律師楊玉珍說，鄉親是因為許久未見全、法院走廊空間又小，有人上前加油喊聲，但是不了解審理中規則，已經向鄉親說明，也溝通不需要審理時，如此多親友一起到場，可依信仰，替全禱告即可，一切交給司法公正審判。

記者事後想上前詢問全志堅親友，是否有人受傷？是否有會提告？全志堅親友均表示沒有需求，不會提告，隨即搭車離去。

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