梁文傑：當年的黃國昌　就是現在的沈伯洋

▲陸委會副主委、梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸日前宣布制裁民進黨立委沈伯洋父親沈土城的貿易公司。陸委會副主委、發言人梁文傑17日表示，這是中共一貫手法，過去中共也曾對民眾黨立委黃國昌做過類似的事情，「當年的黃國昌就是現在的沈伯洋！」

梁文傑提到，2018年時，黃國昌還是中共的眼中釘，當時媒體揭露黃的岳父母在大陸投資設立公司，接著，國台辦發言人就親自證實確實有兩家公司，一家是農業研發公司、一家是汽車配件公司。

▼民進黨立委沈伯洋、民眾黨立委黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）



梁文傑指出，反走過必留下痕跡，當年的黃國昌就是現在的沈伯洋，只是中共現在可能因為急著要對大罷免做影響，又判斷沈伯洋意志堅定、死不悔改，所以沒有給予改正的機會，就直接把沈伯洋父親的公司註銷了。

梁文傑說，本案再度證明，在大陸經商充滿高度風險與不確定性，隨時都會被中共威脅，「你只要不順從，就會被他威脅，任何人赴陸經商都一定要有風險意識。」

2018年3月28日，國台辦發言人安峰山表示，時代力量立委黃國昌的岳父於2007年3月和2009年3月，先後在大陸註冊成立農業研發公司和汽車配件公司。

安峰山當時還特別強調「凡走過必留痕跡」，稱在哪裡投資都是有相關程序，不可能不留下紀錄，也不是隨便可以否認的。