詐團「背骨仔」捲7百萬落跑！介紹人慘被囚禁　廁所傳訊息獲救

▲男子因介紹友人去當詐團車手爆黑吃黑，結果被詐團押往摩鐵。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名李姓男子慘被自己介紹進集團的「背骨車手」拖下水，詐團損失700萬元，他竟成了代罪羔羊，去年8月，李男遭詐團陳姓、王姓兩名成員約出面談，結果被持刀威脅、強押進汽車旅館拘禁4小時，還差點被私刑伺候，所幸他機警趁上廁所求救，警方緊急攻堅才將他救出，法院審理後，依攜帶兇器私行拘禁罪判陳男徒刑1年2月。

判決指出，全案發生在去年8月25日，李姓男子曾介紹一名友人進入由王姓與陳姓男子主導的詐騙車手集團，不料該車手竟「黑吃黑」，私吞贓款落跑，導致整個集團血虧700多萬元，王、陳氣炸，找不到人負責，竟把怒火轉向介紹人的李男，決定將他「請來處理」。

當天下午4時許，兩人約李男在鳳山某大賣場碰面，王男當場掏出折疊刀狠嗆「我有傢伙，別逼我動手！」隨後強行將李男押上車，帶往三民區某摩鐵囚禁，勒令他「交代事情、拿錢出來」。李男一時無法籌錢，雙方僵持數小時。

就在局勢一觸即發時，李男佯裝如廁，趁機偷傳訊向友人求救。警方接獲通報後火速攻堅，成功將他從摩鐵救出，當場逮捕王、陳兩人。

法院審理時，陳男坦承犯案，並表示願賠錢求和，但李男早已離境，調解破局，法官審酌全案後，依攜帶兇器私行拘禁罪判處陳男1年2月徒刑，可上訴，至於王男部分則另案審理中。