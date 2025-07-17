　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

詐團「背骨仔」捲7百萬落跑！介紹人慘被囚禁　廁所傳訊息獲救

▲在桃園市某科大研究所念書的張姓女研究生，去年8月間不滿卓姓同學丟棄其放置在實驗室蒜頭，竟持木棍毆打成傷，李姓同學見狀制止也遭恫嚇。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲男子因介紹友人去當詐團車手爆黑吃黑，結果被詐團押往摩鐵。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名李姓男子慘被自己介紹進集團的「背骨車手」拖下水，詐團損失700萬元，他竟成了代罪羔羊，去年8月，李男遭詐團陳姓、王姓兩名成員約出面談，結果被持刀威脅、強押進汽車旅館拘禁4小時，還差點被私刑伺候，所幸他機警趁上廁所求救，警方緊急攻堅才將他救出，法院審理後，依攜帶兇器私行拘禁罪判陳男徒刑1年2月。

判決指出，全案發生在去年8月25日，李姓男子曾介紹一名友人進入由王姓與陳姓男子主導的詐騙車手集團，不料該車手竟「黑吃黑」，私吞贓款落跑，導致整個集團血虧700多萬元，王、陳氣炸，找不到人負責，竟把怒火轉向介紹人的李男，決定將他「請來處理」。

當天下午4時許，兩人約李男在鳳山某大賣場碰面，王男當場掏出折疊刀狠嗆「我有傢伙，別逼我動手！」隨後強行將李男押上車，帶往三民區某摩鐵囚禁，勒令他「交代事情、拿錢出來」。李男一時無法籌錢，雙方僵持數小時。

就在局勢一觸即發時，李男佯裝如廁，趁機偷傳訊向友人求救。警方接獲通報後火速攻堅，成功將他從摩鐵救出，當場逮捕王、陳兩人。

法院審理時，陳男坦承犯案，並表示願賠錢求和，但李男早已離境，調解破局，法官審酌全案後，依攜帶兇器私行拘禁罪判處陳男1年2月徒刑，可上訴，至於王男部分則另案審理中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
579 2 4387 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
iPhone省電秘訣曝光　只要隨手1個小動作
台積電今年股利發18元！　財務長：明年至少20元
普發1萬元喊卡合理嗎？　6.2萬人表態「結果一面倒」
林采緹比基尼太小件「掉出超兇身材」！自拍狂被亂入
經濟部稱光電板已清理99%　黃國昌秀慘況打臉
演習警報響！2女「市民高架」下車拍照　眾人看傻

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男吸金10億！再架幽露電商平台洗錢300億　遇警「裝送外賣」被捕

2童未繫安全帶害父挨罰4500　他辯「停車受檢」害的...法官打臉

詐團「背骨仔」捲7百萬落跑！介紹人慘被囚禁　廁所傳訊息獲救

國道狂飆151公里！屏東婦辯「兒子車禍」抗罰　慘被法官打臉

菜市場砍友人！現場一地鮮血　嘉義男「殺人未遂」遭裁定羈押

宜蘭12歲女童回校練田徑！慘被休旅車撞倒　肇事駕駛竟落跑

僅部分認罪！幫王大陸查閃兵集團主嫌個資　北市刑大警否認洩密

和男友凌虐5歲兒！電擊+膠帶封嘴...陽台罰站整夜　惡母下場曝

女借車不還趴趴走慘了！挨告侵占遭警攔查　竟搜出安毒+喪屍

75歲阿北越級打怪！中山高換車道「猛撞大學長」　打橫停路中

【令人心痛】台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【女足抽血案】哨子都吹了就大聲點！　女足受害學生：要讓做壞事的人害怕

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【12天狂抽血】台師大學生兩手都是洞！教練嗆休學：抗壓性差

台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【血汗陳情】2勇消殉職「市府未給資料」　同事淚：消防員命這麼賤嗎

【掃射瞬間曝】尾隨「鳳梨」阿法座車！槍手騎車犯案後逃逸

GD一舉動融化李洙赫　甜喊「my SUPERSTAR」

【女足抽血案】受害學生質疑教育部「為何現在才罰」　只盼台師大一句誠懇道歉

【小貓可愛癖好】躲凳底玩耍秒變掃地機器人XD

男吸金10億！再架幽露電商平台洗錢300億　遇警「裝送外賣」被捕

2童未繫安全帶害父挨罰4500　他辯「停車受檢」害的...法官打臉

詐團「背骨仔」捲7百萬落跑！介紹人慘被囚禁　廁所傳訊息獲救

國道狂飆151公里！屏東婦辯「兒子車禍」抗罰　慘被法官打臉

菜市場砍友人！現場一地鮮血　嘉義男「殺人未遂」遭裁定羈押

宜蘭12歲女童回校練田徑！慘被休旅車撞倒　肇事駕駛竟落跑

僅部分認罪！幫王大陸查閃兵集團主嫌個資　北市刑大警否認洩密

和男友凌虐5歲兒！電擊+膠帶封嘴...陽台罰站整夜　惡母下場曝

女借車不還趴趴走慘了！挨告侵占遭警攔查　竟搜出安毒+喪屍

75歲阿北越級打怪！中山高換車道「猛撞大學長」　打橫停路中

蔣萬安當面劍指賴清德「團結不是用講的」　一家人槍口絕不對內

男吸金10億！再架幽露電商平台洗錢300億　遇警「裝送外賣」被捕

精準命中！綠支持者吐口水到嘴裡　葉元之喊：滿噁心的但不怪她

10名陸配放棄台灣身分！陸委會：在對岸還有福利、財產要繼承

不讓監票員在工作地投票挨轟　中市選委會：已造冊完畢可投票

為學妹挺身而出！簡奇陞揭女足抽血黑幕：我是那根敲不斷的釘子

小嫻離台進修音樂哭了！　淚崩全被拍：我真的太感動

一票人不知道！「韓國1神店」超越日本　網大推：逛到出不來

杭州自來水突飄「老鼠屍臭味」　居民全嚇瘋：去超市搶買飲用水

橫濱牛排再推平日午餐不限時「爽吃6小時」　4分店7/31前限定

【追星女要小心】演唱會場外買周邊拆開空的　原來賣家搞烏龍！

社會熱門新聞

孽子「除夕夜燒三代」6死5傷　槍決遺言很嗆

逼弱女簽「性奴隸條款」狂虐！胖男遭判15年

越女和已婚男友鬧脾氣　爬4樓窗台被救下

鳳梨街頭被開槍　疲老闆IG限動「再繼續啊」秒刪

中壢越式按摩一條街被抄了！香豔辣妹曝光

應召集團老司機包車短褲38E爆乳妹直送

鳳梨遭槍擊新視角曝光！槍手超車狂轟

鳳梨迴轉壽司初體驗後　遭開12槍...歐菈疑也在車上

夜店外賓士車驚見男男交疊　超糗原因曝光

快訊／台南女律師成詐團共犯！收押禁見

鳳梨遭槍擊「當下沒報案」！1小時後才到警局

台北男不願配合城鎮韌性演習　警到場帶上車畫面曝

台積電嘉義廠工安事故　工人遭冰水管砸頭

頻約談逼認罪　柯文哲罵：證人快哭了

更多熱門

相關新聞

性侵殺女嬰　他遭拖出警局打死焚屍

性侵殺女嬰　他遭拖出警局打死焚屍

巴西48歲男子達席爾瓦（Gregorio da Silva）涉嫌性侵殘殺1歲女嬰，他前往警局自首後，被憤怒民眾當眾拖到大街上毆打，並且活活燒死，相關過程都被鏡頭拍下。

「摩鐵大亨」轉戰新據點　在地：複製7期成功經驗

「摩鐵大亨」轉戰新據點　在地：複製7期成功經驗

即／調查官淪詐團跑腿　調查局開鍘免職

即／調查官淪詐團跑腿　調查局開鍘免職

載曖昧女衝摩鐵休息　完事秒被抓原因曝

載曖昧女衝摩鐵休息　完事秒被抓原因曝

艋舺私刑殺人！18歲女揪閨蜜一起動手　他慘成豬頭亡

艋舺私刑殺人！18歲女揪閨蜜一起動手　他慘成豬頭亡

關鍵字：

詐團背骨仔700萬介紹人摩鐵私刑

讀者迴響

熱門新聞

孽子「除夕夜燒三代」6死5傷　槍決遺言很嗆

柬埔寨掃蕩詐騙園區　75名台灣人遭逮

6歲童亂闖醫院病房　殺死7個月女嬰

準薇帕大環流將轉彎　紫爆豪大雨炸半台

去年熬過12次辛苦化療 小彤突驚爆：告別式從簡、正在物色塔位

台中大停水29小時　近16萬戶受影響

男演員撿手機滑倒　墜樓死亡！享年43歲

鳳梨開車遭槍擊辣妻嚇壞　他二度發聲「禍不及家人」

台中「歡樂3兄弟」笑偷肉蛋　自助泡麵店給7天

林襄經紀人宣布離開台灣移居蘇州

逼弱女簽「性奴隸條款」狂虐！胖男遭判15年

越女和已婚男友鬧脾氣　爬4樓窗台被救下

25歲鮮肉激吻紅姐！檢驗陽性大崩潰

被爆亂當學生　劉錦璋嗆「就是要教訓你」

印航錄音　機長「切斷燃油」害空中熄火

更多

最夯影音

更多

【令人心痛】台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【女足抽血案】哨子都吹了就大聲點！　女足受害學生：要讓做壞事的人害怕

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【12天狂抽血】台師大學生兩手都是洞！教練嗆休學：抗壓性差

台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面