艋舺私刑殺人再爆驚人內幕！18歲女揪閨蜜一起動手　他慘成豬頭亡

▲李姓主嫌（右圖，邱中岳翻攝）被指與女友聯手仙人跳鄭姓死者（左圖，黃彥傑翻攝），再與小弟輪流將其毆打致死。

記者邱中岳／台北報導

北市萬華區一處民宅，在9日下午被上門查緝毒品的警方，於二樓發現一具男屍，並且當場逮捕一名在樓下的少年，事後追查，起因竟是因為男子不滿女友被死者糾纏，所以強押至該處要給教訓，現場包括情侶檔、女閨蜜等6人圍毆死者，最後直接將人打死，警方在10日陸續逮捕主嫌情侶檔、主嫌朋友、女子的閨蜜以及4名少年等8人。

警方調查，26歲的李姓男子，因不滿19歲的鄭姓死者，一直對18歲的許姓女友糾纏，竟教唆旗下小弟將鄭強押至北市萬華區艋舺大道一處民宅，並且輪番毆打鄭姓男子，鄭男被打的奄奄一息，最後趴在民宅二樓沒有呼吸心跳。

新北市警方在9日下午前往該處查緝毒品，在二樓發現已經明顯死亡的鄭姓男子，並逮捕正在一樓呼呼大睡的16歲少年，並在身上查扣喪屍煙彈，警方當場將監視器畫面帶回勘驗，並鎖定動手的相關人等進行追捕。

警方在10日上午陸續逮捕4名少年到案，又將涉嫌教唆的情侶檔帶回，另外還有1名27歲朱姓男子、李姓女友的26歲的湯姓閨蜜也一併帶回，目前釐清動手的為6人，包括李姓情侶檔、李男女友的閨蜜以及李的3名小弟。

警方初步了解，李姓男子因為不滿鄭姓死者不斷糾纏許姓女友，所以才會想要給鄭一個教訓，6人輪流圍毆鄭姓男子，導致鄭姓男子當場命喪民宅二樓，警方9日先將在場的少年移送，另外動手的5人則依照殺人罪方向偵辦。

▲李姓主嫌（左圖，翻攝自李嫌IG）牽18歲女友手常在IG上秀恩愛，如今卻被指控與女友聯手仙人跳死者謀財害命。（圖／邱中岳翻攝）

家屬則指控，死者平日與父親母親往來較少，平常跟阿嬤住一起，死者媽媽指出，鄭男有過動、心智不健全，高二便已輟學，常跟新莊某幫派、陣頭的朋友往來，雖然常不在家，但都會跟家人報備行蹤。

7日上午9時一名女性打電話邀約死者去三重，設局讓鄭男進賓館後製造仙人跳，再把人押到發生命案的民宅，上午10時她還與死者通過電話，未料中午就看不到兒子的手機定位，8日中午即通報失蹤。

死者媽媽還說，加害人還用兒子的手機傳訊息給阿嬤，以發生車禍賠償為由，要家人匯款2萬8000元，惟家人發現訊息中的口氣、講話習慣與平常不同，要求要聽到鄭男聲音，卻被以「他在睡覺」等理由搪塞，死者表哥悲憤表示：「有感情糾紛教訓一下沒關係，一群人把人打死就說不過去了。」

檢警在10日下午會同家屬相驗鄭姓男子遺體，初步了解，鄭姓男子臉部、肢體有多處腫脹、瘀青痕跡，頭部疑似有遭重擊的跡象，並且鄭的遺體並沒有出血痕跡，不排除都是內傷、顱內出血的可能，檢警也裁示將遺體暫時冰存，擇日再解剖以釐清確切死因。