　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

艋舺私刑殺人再爆驚人內幕！18歲女揪閨蜜一起動手　他慘成豬頭亡

▲李姓主嫌疑似與女友廉售手仙人跳後，再與小弟輪流將鄭姓死者毆打致死。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲李姓主嫌（右圖，邱中岳翻攝）被指與女友聯手仙人跳鄭姓死者（左圖，黃彥傑翻攝），再與小弟輪流將其毆打致死。

記者邱中岳／台北報導

北市萬華區一處民宅，在9日下午被上門查緝毒品的警方，於二樓發現一具男屍，並且當場逮捕一名在樓下的少年，事後追查，起因竟是因為男子不滿女友被死者糾纏，所以強押至該處要給教訓，現場包括情侶檔、女閨蜜等6人圍毆死者，最後直接將人打死，警方在10日陸續逮捕主嫌情侶檔、主嫌朋友、女子的閨蜜以及4名少年等8人。

警方調查，26歲的李姓男子，因不滿19歲的鄭姓死者，一直對18歲的許姓女友糾纏，竟教唆旗下小弟將鄭強押至北市萬華區艋舺大道一處民宅，並且輪番毆打鄭姓男子，鄭男被打的奄奄一息，最後趴在民宅二樓沒有呼吸心跳。

新北市警方在9日下午前往該處查緝毒品，在二樓發現已經明顯死亡的鄭姓男子，並逮捕正在一樓呼呼大睡的16歲少年，並在身上查扣喪屍煙彈，警方當場將監視器畫面帶回勘驗，並鎖定動手的相關人等進行追捕。

警方在10日上午陸續逮捕4名少年到案，又將涉嫌教唆的情侶檔帶回，另外還有1名27歲朱姓男子、李姓女友的26歲的湯姓閨蜜也一併帶回，目前釐清動手的為6人，包括李姓情侶檔、李男女友的閨蜜以及李的3名小弟。

警方初步了解，李姓男子因為不滿鄭姓死者不斷糾纏許姓女友，所以才會想要給鄭一個教訓，6人輪流圍毆鄭姓男子，導致鄭姓男子當場命喪民宅二樓，警方9日先將在場的少年移送，另外動手的5人則依照殺人罪方向偵辦。

▲李姓主嫌疑似與女友聯手仙人跳後，再與小弟輪流將鄭姓死者毆打致死。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲李姓主嫌（左圖，翻攝自李嫌IG）牽18歲女友手常在IG上秀恩愛，如今卻被指控與女友聯手仙人跳死者謀財害命。（圖／邱中岳翻攝）

家屬則指控，死者平日與父親母親往來較少，平常跟阿嬤住一起，死者媽媽指出，鄭男有過動、心智不健全，高二便已輟學，常跟新莊某幫派、陣頭的朋友往來，雖然常不在家，但都會跟家人報備行蹤。

7日上午9時一名女性打電話邀約死者去三重，設局讓鄭男進賓館後製造仙人跳，再把人押到發生命案的民宅，上午10時她還與死者通過電話，未料中午就看不到兒子的手機定位，8日中午即通報失蹤。

死者媽媽還說，加害人還用兒子的手機傳訊息給阿嬤，以發生車禍賠償為由，要家人匯款2萬8000元，惟家人發現訊息中的口氣、講話習慣與平常不同，要求要聽到鄭男聲音，卻被以「他在睡覺」等理由搪塞，死者表哥悲憤表示：「有感情糾紛教訓一下沒關係，一群人把人打死就說不過去了。」

檢警在10日下午會同家屬相驗鄭姓男子遺體，初步了解，鄭姓男子臉部、肢體有多處腫脹、瘀青痕跡，頭部疑似有遭重擊的跡象，並且鄭的遺體並沒有出血痕跡，不排除都是內傷、顱內出血的可能，檢警也裁示將遺體暫時冰存，擇日再解剖以釐清確切死因。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 3 5222 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台中五口命案有新進展！
光電設備遭吹爆惹議　旭東環保發重訊
GD泰演唱會突宣布取消！歌迷怒了
光電板被吹落到魚池有毒害？事實查核中心給答案
豪雨狂炸　住戶一回頭...廚房、廁所不見了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中五口命案新進展！2彰化當鋪業者列嫌犯　將送中檢複訊

法官提「交保3條件」沈慶京都搖頭　想去海邊掃墓「走山路」全笑翻

快訊／台中收費停車場B2淹水　5台抽水機狂轉24小時終於抽乾了

艋舺私刑殺人再爆驚人內幕！18歲女揪閨蜜一起動手　他慘成豬頭亡

快訊／一審主任檢察官36人推薦名單曝　林俊言「一原因」卡位成功

貨櫃車過彎失控90度翻躺！路上人車嚇壞　警急派吊車排除

批羅織罪名押他11個月！柯文哲虧檢操控特定媒體：已到唾面自乾

屏東豪雨！望嘉村擋土牆崩塌　住戶一回頭...廚房、廁所不見了

獨／起底團購主李女！多人告她詐欺不成　還被嗆：雨後終會有彩虹

快訊／台中五口命案「電腦查詢」留驚悚紀錄　中檢晚間再發聲

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

【高速水道？】國道積水成「滑水道」！　網苦笑：淹水真的扯

【太暖了】 #李多慧 遇球迷抗議溫柔安撫：不要生氣～

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

【紫南宮大淹水】雨炸南投「廣場變泳池」

【人柴兩濕】那些颱風天逼瘋主人的柴柴們

【超長人龍】鹿港暴雨後「400人苦等倒垃圾」 網友封為史詩級災難！

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

【跨越80歲的友誼】萌娃放學就黏鄰居爺爺...搬家當場淚崩QQ

粉絲朝台上扔Labubu！ Lisa直呼「很危險」往回丟

快訊／台中五口命案新進展！2彰化當鋪業者列嫌犯　將送中檢複訊

法官提「交保3條件」沈慶京都搖頭　想去海邊掃墓「走山路」全笑翻

快訊／台中收費停車場B2淹水　5台抽水機狂轉24小時終於抽乾了

艋舺私刑殺人再爆驚人內幕！18歲女揪閨蜜一起動手　他慘成豬頭亡

快訊／一審主任檢察官36人推薦名單曝　林俊言「一原因」卡位成功

貨櫃車過彎失控90度翻躺！路上人車嚇壞　警急派吊車排除

批羅織罪名押他11個月！柯文哲虧檢操控特定媒體：已到唾面自乾

屏東豪雨！望嘉村擋土牆崩塌　住戶一回頭...廚房、廁所不見了

獨／起底團購主李女！多人告她詐欺不成　還被嗆：雨後終會有彩虹

快訊／台中五口命案「電腦查詢」留驚悚紀錄　中檢晚間再發聲

空軍戰備轉場實兵演練　分散部署保存戰力

明、後天「分科測驗」照常舉辦　停班課區考生交通住宿費可申請補助

不斷更新／再新增嘉義19校！明全台「停班停課一覽」

威廉老婆揭「生二寶辛酸」　自嘲行走青蛙＋情緒魔王：發呆就掉淚

金鍾國、尹恩惠再被疑交往過！　17年前舊照流出「構圖都一樣」

八仙樂團來台開唱「找她當嘉賓」　練團地點竟選在咖啡店

快訊／台中五口命案新進展！2彰化當鋪業者列嫌犯　將送中檢複訊

法官提「交保3條件」沈慶京都搖頭　想去海邊掃墓「走山路」全笑翻

Energy牛奶坐鎮《宇宙啦啦隊》　天后阿妹的老師也來了

金馬影后離婚6年突被疑生二胎！　李小璐「親口否認也難平息」

粉絲朝台上扔Labubu！ Lisa直呼「很危險」往回丟

社會熱門新聞

長庚醫泛舟溺斃遭酸「自找的」　家屬發聲明還原真相

艋舺命案「為愛私刑殺人」　18歲小女友在場直擊

高雄貴族幼兒園爆虐童　諾貝爾明誠分校被公布

北市公車隨機攻擊！陌生女潑腐蝕液　7歲童雙眼受傷

基隆少女姦殺10年懸案　3巧合逮惡狼

即／嘉義某國中棒球隊國道翻覆　8人送醫

3歲童當拖把「拖教室」！高雄某幼兒園爆虐待　

即／桃園市區深夜氣爆！1男腳掌都是血倒地

夾帶6000萬大麻入境　26歲低胸女這下慘了

女舍監約砲已婚男師！辦公室、宿舍變砲房

新莊悲劇！女告知父親「出門一下」墜樓慘死

即／台中五口命案　「電腦查詢」留驚悚紀錄

少年打死人竟伴屍大睡　被叫醒喊：他昨晚還有在動 

高雄幼兒園涉虐　女童：媽媽妳會保護我嗎

更多熱門

相關新聞

艋舺「為愛殺人」逆轉！母控19歲兒遭仙人跳還沒命

艋舺「為愛殺人」逆轉！母控19歲兒遭仙人跳還沒命

北市萬華區艋舺大道一處民宅昨(9)日傳出命案，新北市汐止警方因毒品案前往查緝，卻在2樓發現1名男子倒臥在地板已死亡，現場只有一名16歲的H姓少年昏頭大睡。主嫌李姓男子落網後，供稱是因19歲鄭姓死者糾纏其18歲女友，才找人教訓死者，但死者家屬前往殯儀館陪同相驗遺體時，卻指控是李姓主嫌與女友聯手製造仙人跳，而且是「要錢還要命」。

艋舺命案「為愛私刑殺人」　18歲小女友在場直擊

艋舺命案「為愛私刑殺人」　18歲小女友在場直擊

即／19歲男陳屍竹聯幫據點　再逮4名未成年

即／19歲男陳屍竹聯幫據點　再逮4名未成年

少年打死人竟伴屍大睡　被叫醒喊：他昨晚還有在動 

少年打死人竟伴屍大睡　被叫醒喊：他昨晚還有在動 

警追緝喪屍驚見男屍　艋舺大道命案內幕曝

警追緝喪屍驚見男屍　艋舺大道命案內幕曝

關鍵字：

私刑殺人萬華

讀者迴響

熱門新聞

芥末章魚驚見「藍環」觸角　他嘴唇發麻衝急診

長庚醫泛舟溺斃遭酸「自找的」　家屬發聲明還原真相

艋舺命案「為愛私刑殺人」　18歲小女友在場直擊

全台最大「貴族世家」分店今開幕

高雄貴族幼兒園爆虐童　諾貝爾明誠分校被公布

震撼畫面！「空中大動員」33支臨時桿從無到有

即／川普公布最新7國「關稅信」最高被課30%

世上最不健康飲料　「健康飲品」上榜

中信女神2個月沒來MC「男醫3度堅稱懷孕了」

高息ETF爆「超配」遭金管會揪出　00918下次配息添變數

無套狂約砲直男　「紅姐」被抓了！真實身分曝光

台灣首款油電動力125機車開賣

北市公車隨機攻擊！陌生女潑腐蝕液　7歲童雙眼受傷

基隆少女姦殺10年懸案　3巧合逮惡狼

偽娘大叔「水果+油換一夜情」約砲1691男！爆3人染性病

更多

最夯影音

更多

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

【高速水道？】國道積水成「滑水道」！　網苦笑：淹水真的扯

【太暖了】 #李多慧 遇球迷抗議溫柔安撫：不要生氣～

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

【紫南宮大淹水】雨炸南投「廣場變泳池」

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面